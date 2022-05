Neuer Aldi-Markt öffnet in Groitzsch

Groitzsch

Kurz vor der Eröffnung des Aldi-Supermarktes in Groitzsch ist am Mittwoch noch emsiges Treiben am und im Neubau angesagt. Handwerker und Techniker sind mit den letzten Arbeiten beschäftigt. Mitarbeiter räumen die vielen Regale ein. Damit am Morgen des 5. Mai, pünktlich 7 Uhr, geöffnet werden kann.

Ersatz für 20 Jahre alte Aldi-Filiale

Nun hat Groitzsch wieder eine Aldi-Filiale. Ein solcher Markt war bereits 2001 an gleicher Stelle in Betrieb genommen worden. 20 Jahre später entschied sich das Unternehmen, neu zu bauen. So schloss der alte Discounter im April 2021, das Haus wurde abgerissen, an seiner Stelle ist ein neues Gebäude errichtet worden. Zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden künftig hier arbeiten.

Einst Schuhfabrik am Standort

Das Haus steht wie der Vorgängerbau auf historischem Boden. Hier war einst die Bella-Schuhfabrik mit Produktionshallen, Lager und Verwaltungsbaracke angesiedelt. Dieser Betrieb mit zahlreichen Beschäftigten aus dem Ort und der Umgebung hatte die Stadt geprägt, nicht umsonst wird sie heute noch Schusterstadt genannt. Die in der Nachbarschaft entstandene Seniorenresidenz erinnert mit ihrem Namen „Bella“ an die Historie.

Konkurrenten in unmittelbarer Nähe

Modernisierung durch Neubau – diese Strategie verfolgen nicht nur das Unternehmen Aldi, sondern auch andere Handelsketten. In Groitzsch haben zuletzt die Discounter-Konkurrenten Netto, gleich gegenüber von Aldi (Eröffnung Dezember 2019), sowie Penny (in der Nähe, Eröffnung November 2021) ebenfalls ihre alten Märkte mit neuen Gebäuden ersetzt. Alle an der Bundesstraße 176 gelegen, erhalten sie demnächst noch mit Rewe einen weiteren Rivalen.

Von cc