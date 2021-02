Neuer Anlauf für Müll-Aktion um Hainer und Kahnsdorfer Seen

Neukieritzsch/Kahnsdorf

Am 3. und am 4. März soll rund um den Hainer und den Kahnsdorfer See gründlich aufgeräumt werden. An der Kreisstraße zwischen Rötha und Kahnsdorf, den angrenzenden Wegen und rund um die Seen finden sich seit Jahren immer wieder wilde Müll- und Abfallberge.

Denen wollen jetzt in einer gemeinsamen Aktion die Bauhöfe der Anliegerkommunen Böhlen, Rötha und Neukieritzsch sowie ansässige Firmen zu Leibe rücken. Dazu gehören das Landwirtschaftsunternehmen Blauland und der Seebetreiber Blauwasser. Auch die Firma Move on, die zwischen Pleiße und Kahnsdorf den „Energiepark Witznitz“ errichten will, hat ihre Teilnahme zugesagt. Die Aktion sollte ursprünglich schon Anfang Februar stattfinden.

