Neuer Belag für zwei Pegauer Straßen

Pegau

Die Lindenstraße und die Eulauer Straße in Pegau erhalten derzeit eine neue Fahrbahnoberfläche. Am Dienstag wurde zwischen dem Kreisverkehr Breit-/ Zeitzer Straße sowie der Flur am Stadtbad sogenannter Kaltasphalt aufgebracht – bei laufendem Verkehr. Am Mittwoch werden die Arbeiten fortgesetzt, sagte Bauamtsleiter Gunther Grothe. Im Nachgang müssen wohl noch Schieber beziehungsweise Kanaldeckel angehoben werden.

Autos per Ampelregelung durch Pegau geführt

Während der Straßenfertiger eine Fahrbahnseite mit dem neuen Belag versah, konnten die Autos per Ampelregelung einspurig die andere nutzen. Wobei der Asphalt schon nach etwas einer halben Stunde wieder befahren werden kann.

Allerdings kam es aufgrund der Länge des Abschnitts und vorsichtiger Fahrweise mit geringer Geschwindigkeit teilweise zu Verzögerungen und Drängeleien; hatte eine Seite doch schon Grün, während die entgegenkommende Kolonne noch nicht vorbei war.

Von okz