Neuer Bornaer Pfarrer kommt aus Leipzig

Borna

Die Vakanz in der evangelischen Kirchgemeinde Borna neigt sich ihrem Ende zu. Mittlerweile ist ein Nachfolger für den früheren Pfarrer Thomas Mallschützke gefunden worden. Das bestätigte Superintendent Jochen Kinder jetzt auf LVZ-Anfrage. Es handelt sich um den Leipziger Pfarrer Reinhard Junghans.

Der 59-Jährige hatte sich vor gut einer Woche in der Stadtkirche mit einer Predigt vorgestellt. Später gaben die Kirchenvorstände von Borna sowie Lobstädt und Neukieritzsch grünes Licht für die Personalie.

Künftiger Bornaer Pfarrer stammt aus Leipzig

Junghans ist derzeit Pfarrer im Studienhaus Leipzig, einer Studentenwohnung der Landeskirche. Frühere Stationen waren unter anderem die evangelischen Kirchgemeinden in Leipzig-Gohlis sowie in Lößnig-Connewitz. Junghans war auch Vorsitzender im Kirchgemeindeverband Leipzig mit 50 Kirchgemeinden sowie im Landesverband evangelischer Kindertagesstätten in Sachsen. Zudem hatte sich der gebürtige Leipziger, der in seiner Heimatstadt Theologie studiert hat, im Jahr 2012 als Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Erfurt beworben.

Arbeitsbeginn in Borna noch unklar

Wann der Geistliche in Borna anfängt, ist noch unklar. „In diesem Jahr sicherlich noch nicht“, so Superintendent Kinder weiter. Vor allem in der Weihnachtszeit werde deshalb die Unterstützung von Pfarrern im Ruhestand wie Mallschützke sowie dem langjährigen Lobstädter Pfarrer Thomas Krieger benötigt.

Mallschützke war im Mai offiziell ausgeschieden. Er war seit 2012 Pfarrer in Borna.

Von Nikos Natsidis