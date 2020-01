Neuer Bornaer Seelsorger stammt aus einer Pfarrerdynastie

Borna

Dass Reinhard Junghans Pfarrer wurde, war gewissermaßen logisch. Schließlich stammt der Mann vom Jahrgang 1960 aus einer Familie, die sich gut und gern als Pfarrerdynastie bezeichnen lässt. Der erste Pfarrer, der darin sozusagen aktenkundig wurde, war ein Zeitgenosse von Martin Luther. Im neuen Jahr übernimmt Junghans die Stelle von Thomas Mallschützke in Borna und wird Leiter des neuen Kirchgemeindeverbundes Borna.

Betriebsausflug nach Borna

Für ihn die erste Stelle außerhalb seiner Geburtsstadt Leipzig. Junghans, derzeit Leiter des Evangelischen Studienhauses in Leipzig, war nach seinem Studium und seiner Promotion an der Leipziger Universität zunächst Seelsorger an der Friedenskirche im bürgerlichen Stadtteil Gohlis. Dort war er ebenso Pfarramtsleiter wie später an der Paul-Gerhardt-Kirche in Leipzig-Connewitz. Hinzu kamen Vertretungen, etwa an der Versöhnungskirche in Gohlis. Borna lag da für jemanden wie Junghans so wie für die meisten Großstädter eher außer Reichweite. Immerhin: Ein Betriebsausflug seiner Connewitzer Gemeinde führte ihn auch in die Emmauskirche am Martin-Luther-Platz.

Kirchen sind in und um Borna in einem guten Zustand

Die umgesetzte Kirche gehört künftig zu seinem Bereich. Ein Bereich, den sich der passionierte Radfahrer vor allem mit dem Drahtesel erschließen will, auch wenn es sich um Distanzen von zehn Kilometern und mehr handelt. Bleibt die Frage, was letztlich zu seiner Entscheidung geführt hat, nach Borna zu gehen. Dort gebe es „eine tolle Gemeinde“. Und, auch nicht ganz unbedeutend für jemanden, der, so wie es auch zur Berufsbeschreibung eines Pfarrers gehört, immer wieder Baumeister war: In Borna und darüber hinaus sind die meisten Kirchen in einem guten baulichen Zustand.

Gemeinde in Borna als Bildungsträger etablieren

In Borna will er die Gemeinde auch als Bildungsträger etablieren. Der verwitwete Vater zweier Kinder schätzt Gespräche, die ihn auch als Pfarrer herausfordern. Und er will ermutigen. Die Gemeindeglieder sollen ihren Glauben als Christen zu den Menschen tragen.

Amtsantritt in Borna noch unklar

Wann der neue Pfarrer offiziell in sein Amt eingeführt wird, steht noch nicht fest. Im Gespräch ist ein Sonntag im März.

Von Nikos Natsidis