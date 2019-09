Neuer Bornaer Spielplatz offen für alle

Borna

Vor fast genau 100 Jahren weihte die Katholische Kirche in Borna ihr neues Gotteshaus. Platz fand es damals im einstigen Offizierskasino. Mit einem großen Familienfest und einem Tag der offenen Tür feierte die Gemeinde am Sonnabend das Jubiläum. Und davon wird etwas auf Dauer bleiben.

„Wir haben einen komplett neuen Spielplatz angelegt“, erklärte Philipp Ramm vom Pfarrgemeinderat. Bei dem Projekt haben viele Kinder und deren Eltern mit angepackt. „Jetzt gibt es hier Schaukel, Rutsche, Wippe und Sandkasten. Zusätzlich haben wir auch noch zwei mobile Fußballtore.“

Neuer Spielplatz. Er kann auch von den Nachbarn genutzt werden. Quelle: Bert Endruszeit

Spielplatz offen für alle

Zum Familienfest kamen letztere beim Lebendkicker erstmals zum Einsatz. Der neu gestaltete Spielplatz ist künftig offen für alle. „Das Kirchentor ist tagsüber immer offen, unser Angebot richtet sich also ausdrücklich auch an die Nachbarschaft“, so Ramm. „Wir wollen den Anwohnern etwas Schwellenangst nehmen.“

Erweiterte Weihnachtsgeschichte

Umrahmt wurde das Fest vom Musical „Joseph und Maria – fast eine Liebesgeschichte“. Entstanden ist es im Sommer im Rahmen einer Kinderwoche. „Es wurden Lieder einstudiert und Kulissen gebaut“, so Ramm. „Die Weihnachtsgeschichte wurde für dieses Musical gewissermaßen erweitert.“

Aufführung: Das Musical „Joseph und Maria – fast eine Liebesgeschichte“ zog viele Gäste in seinen Bann. Quelle: Bert Endruszeit

Auch für die Kreativangebote engagierten sich viele fleißige Leute. „Alle nennen mich hier die Bastelmutti“, verriet Daniela Meiling, die gemeinsam mit weiteren Helfern zum Basteln mit Naturmaterial einlud. „Da stecken viele Wochen Vorbereitungszeit drin.“

Ausstellung zur 100-jährigen Geschichte

Im Keller fanden gleich zwei Ausstellungen Platz. Die erste beschäftigt sich mit den vergangenen 100 Jahren. Der Bornaer Ortschronist Thomas Bergner hatte dazu einiges an Material beigesteuert. „Das Bornaer Karabiner-Regiment hat das Gebäude hier nur 17 Jahre als Offizierskasino genutzt. Viele Spuren finden sich nicht mehr, aber ein alter Kamin ist noch da. Der ist auch auf alten Ansichtskarten zu sehen“, sagte er.

Maler: Siegmund Kokot hielt den Besuch von Mutter Teresa 1984 in Borna in einem Gemälde fest. Quelle: Bert Endruszeit

Mutter Theresa zu Besuch

Die zweite Ausstellung steuerte der Bornaer Maler Siegmund Kokot bei. Seine Gemälde zeigen viele Bornaer Ansichten und sogar eine berühmte Besucherin. „Im Jahre 1984 war Mutter Teresa in der Bornaer Katholischen Kirche zu Gast. Davon habe ich damals leider zu spät erfahren. Im vergangenen Jahr habe ich dieses Ereignis dann auf einem Gemälde festgehalten.“

