Neuer Feuerwehrchef hat in Wyhra bei Borna übernommen

Wyhra

Er ist noch jung, kann aber schon auf eine lange Zeit bei den Brandschützern zurückblicken: Stefan Kullak ist erst 37 Jahre alt und doch schon mehr als 20 Jahre bei der Feuerwehr Wyhra. Nun ist er der Leiter der Brandschützer im Bornaer Ortsteil. Damit hat er die Nachfolge von Andreas Krötzsch angetreten. Der war zweieinhalb Jahrzehnte Feuerwehrchef und steht in den nächsten Jahren noch als stellvertretender Wehrleiter an Kullaks Seite.

Wyhra rückt immer gemeinsam mit Neukirchen aus

Kullak kann im Ernstfall mit maximal 16 Floriansjüngern ausrücken, darunter zwei Frauen. Das wäre das Ideal, entspricht aber nicht den Vorgaben des aktuellen Brandschutzbedarfsplanes in Borna. Normalerweise fährt eine Gruppe von neun Leuten unter Leitung eines Gruppenführers zum Einsatz. „Und die sollte eigentlich doppelt gedeckt“, sagt der neue Feuerwehrchef, der seit 1. Mai im Amt ist. Das ist schon mathematisch nicht machbar, weshalb im Falle eines Falles ohnehin die Feuerwehren in Wyhra und Neukirchen gemeinsam in Marsch gesetzt werden.

Zwei Einsätze im vergangenen Jahr

Immerhin hielt sich die Zahl der Einsätze im letzten Jahr in überschaubaren Grenzen. Lediglich zweimal mussten die Wyhraer Truppe ausrücken, wobei sogenannte Hilfeleistungen, aber keine schweren Brände das Einsatzziel waren.

In Wyhra fehlen Zuzüge

Dennoch sieht Stefan Kullak, von Beruf Koch, in der Gewinnung neuer Feuerwehrleute ein wichtiges Ziel. Er gehört als Mann vom Jahrgang 1984 nach wie vor zu den Jüngsten bei der Feuerwehr. „Uns fehlen hier die Zuzüge“, aus denen sich Neuzugänge gewinnen ließen. Dabei haben die Wyhraer Feuerwehrleute, die im Ort gewissermaßen auch auch als inoffizieller Kulturverein für mehr als den Brandschutz zuständig sind, Großes im Blick. In zwei Jahren feiern sie Jubiläum. Dann besteht die Feuerwehr seit exakt 90 Jahren.

Von Nikos Natsidis