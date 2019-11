Neuer Figurengruppe wird in Neukieritzsch eingeweiht

Neukieritzsch

Ein kleines Stiftungsfest findet am 30. November vor dem Begegnungszentrum in der Leipziger Straße statt. Dort ist das bislang unscheinbare Rondell in den vergangenen Wochen durch eine Figurengruppe mit einem zentral eingepflanzten Baum aufgewertet worden.

Das Ensemble ist an das Symbol der Stiftung „Lebendige Gemeinde Neukieritzsch“ angelehnt und soll an dem Tag eingeweiht werden. Die Stiftung ist im Oktober zehn Jahre alt geworden.

Der Entwurf der Figurengruppe war die Siegerarbeit bei einem im Jahr 2014 von der Stiftung ausgerufenen Wettbewerb zur Gestaltung des neuen Kreisverkehrs an der B 176 im Norden von Neukieritzsch. Eingereicht hatten es Kinder des Hortes von Lobstädt.

Entwurf auf der Mittelinsel des Kreisverkehrs wird jetzt umgesetzt

Allerdings gab es seitens der Landesstraßenbauverwaltung kein grünes Licht, den Entwurf auf der Mittelinsel des Kreisverkehrs umzusetzen. Erst fünf Jahre später ist der nun vor dem Begegnungszentrum umgesetzt worden.

Hierhin laden die Stiftung und die Gemeindeverwaltung am 30. November ab 15 Uhr ein. Dabei werden auch ein paar von jenen Schülern erwartet, die damals mit an dem preisgekrönten Entwurf getüftelt haben.

Von André Neumann