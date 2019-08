Neukieritzsch

Drei Monate nach der Gemeinderatswahl am 26. August tritt am 27. August der neu gewählte Neukieritzscher Gemeinderat erstmals zusammen. Auf der konstituierenden Sitzung werden die gewählten Volksvertreter auf ihre Arbeit in den nächsten fünf Jahren verpflichtet. Danach dürfte vor allem die Wahl der beiden stellvertretenden Bürgermeister spannend werden.

Zum neuen Neukieritzscher Gemeinderat gehören 17 Abgeordnete und der Bürgermeister. Vertreten sind die CDU mit sechs Abgeordneten, die Freie Wählergemeinschaft Neukieritzsch Sport (FWN/Sport) mit vier, Linke, Bürger für Deutzen (BfD) und AfD mit je zwei Sitzen sowie die SPD mit einem Abgeordneten.

Gewählt beziehungsweise per Beschluss festgelegt werden die Mitglieder der beiden beschließenden Ausschüsse und die Vertreter in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für Wasser und Abwasser Bornaer Land (ZBL). Außerdem müssen Mitglieder für das Kuratorium der Stiftung Lebendige Gemeinde Neukieritzsch festgelegt werden.

Neuer Gemeinderat nimmt inhaltliche Arbeit auf

Danach nimmt der neue Gemeinderat seine inhaltliche Arbeit auf. Auf der ersten Sitzung geht es um eine Änderung der erst am 29. Mai in Kraft getretenen neuen Hauptsatzung sowie um überplanmäßige Ausgaben.

Die Abgeordneten sollen über die Annahme von Spenden entscheiden und über die Annahme einer Schenkung. Dabei geht es um ein Grundstück in Großzössen. Es geht ferner um mehrere Bauanträge und um mehrere Grundstücksverkäufe. Einer steht im Zusammenhang mit dem Speicherbecken Borna ( Adria). Dem Gemeinderat liegt außerdem ein Beschlussantrag für die Auseinandersetzung der Gemeinde mit der evangelischen Landeskirche über ein Kirchschullehen vor.

Modernisierung des Marktplatzes auf der Agenda

Darüber hinaus geht es um Bauvorhaben. Ein Vergabebeschluss für die Modernisierung des Marktplatzes soll auf den technischen Ausschuss übertragen werden. Dagegen soll der Gemeinderat am Dienstagabend über Bauleistungen für ein Figurenrondell befinden, welches am Schulplatz 1 aufgestellt werden soll.

Hintergrund ist eine Zuwendung der Neukieritzscher Stiftung. Die hatte nach einem Gestaltungswettbewerb für den Kreisverkehr am nördlichen Ortsausgang in diesem Jahr 9500 Euro gewährt, um den Siegerentwurf, der vom Hort Lobstädt kam, realisieren zu können.

Allerdings kann die Insel des Kreisverkehrs nicht wie vorgesehen bebaut werden, daher soll die Figurengruppe jetzt im Ortszentrum errichtet werden.

Am Ende der langen Tagesordnung des öffentlichen Teils der Beratungen ist eine Bürgerfragestunde vorgesehen. Die konstituierende Sitzung des Neukieritzscher Gemeinderates beginnt am 27. August schon 17 Uhr im Ratssaal des Gemeindeamtes am Schulplatz 3.

Von André Neumann