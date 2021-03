Neuer Horst für Störche in Pegau geschaffen

Pegau

Pünktlich zur Rückkehr der ersten Weißstörche aus den südlichen Überwinterungsgebieten in unsere Region steht den geschützten Großvögeln in Pegau ein zweiter Horststandort zur Verfügung. Neben dem angestammten Nest auf dem alten Schlot der ehemaligen Ziegelei Erbs können sich die Rotschnäbel nun auch hoch über dem Gelände der Bahnhofstraße 10 niederlassen. Hier dient seit letzter Woche ein stillgelegter Schornstein als Träger der neuen Nistunterlage.

Initiative von Anwohnerin

Die Idee für das Storchennest hatte Rentnerin Ingrid Zohlen. „Ich bin sehr am Natur- und Umweltschutz interessiert. Da ich den hohen Schornstein ständig von meinem Balkon in der Bismarckstraße aus im Blick habe, dachte ich mir, das wäre doch eine ideale Nistmöglichkeit für den Storch“, erklärt die 80-Jährige. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Storchenbetreuer Andreas Fischer und Recherchen zum Grundstücksbesitzer kam sie mit Walter Zink in Kontakt. Der 58-Jährige ist Pächter des städtischen Areals, wohnt hier und betreibt einen Dienstleistungsservice.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr: Wegen der Corona-Einschränkungen erscheint dieser Newsletter aktuell nicht. Wir sind nach dem Lockdown wieder mit Hinweisen für Sie da. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unterstützung von Storch-Experten

Im Gespräch war schnell klar, dass Zink einem solchen Gedanken durchaus offen gegenüberstand. So nahm die Idee schon bald Gestalt an. Nachdem Andreas Fischer von der Groitzscher Fachgruppe „Ornithologie und Naturschutz – Regionalgruppe Südraum" im Naturschutzbund die Baupläne zur Verfügung gestellt hatte, fertigte Zink in den letzten Monaten die Nestunterkonstruktion und die Schornsteinbefestigung.

Diesen Ausblick über Pegau hat der zukünftige Nestbewohner. Walter Zink befestigt den Horst auf der Unterkonstruktion. Quelle: Andreas Fischer

Nestbau mit handwerklichen Händen

Am Freitag wurde das Werk nun vollendet. Gemeinsam mit Ingrid Zohlen und Noreen Süß flochten Fischer und Zink aus frischen Weidenruten noch den Nestkranz. Mit Schreddermaterial polsterten sie die Mulde aus. Einige weiße Farbkleckse sollen dazu dem Storch auch das Interesse anderer Artgenossen vorgaukeln. Per extra gemieteter Hebebühne bugsierten die Männer dann die Nisthilfe auf den etwa 20 Meter hohen Schornstein.

Horst bereit für Ansiedlung

Nun liegt es an den geschützten Großvögeln: Ab sofort können sie sich hier niederlassen, von wo sie kurze Wege zu den Wiesenflächen auf der Kippe und in der Elsteraue haben. Die Initiatoren hoffen derweil auf einen Erfolg ihres Projekts. „Es wäre schon toll, wenn sich in Zukunft ein Storch ins gemachte Nest setzt“, so Walter Zink.

Lesen Sie auch

Von Olaf Becher