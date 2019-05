Borna

Die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie der Sana Kliniken Leipziger Land erweitert ihr medizinisches Behandlungsangebot. Ab sofort können in Borna Kinder mit orthopädischen Erkrankungen stationär konservativ und operativ behandelt werden. Möglich macht das Stefan Hanisch, der als erfahrener Kinderorthopäde an das Klinikum Borna wechselt. Der 43-jährige ist nicht nur Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, sondern in diesem Bereich auch auf Kinder spezialisiert.

„Wir freuen uns, nun auch für Kinder eine Anlaufstelle in der Klinik zu haben“, sagt Dr. Andreas Möckel, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Künftig könnten Kinder aller Altersklassen mit orthopädischen Problemstellungen behandelt werden – insbesondere korrigierende und wachstumslenkende Eingriffe bei Fehlstellungen und Fehlbildungen. „Diese werden von Stefan Hanisch konservativ wie operativ versorgt“, ergänzt Dr. Jens Gerhardt, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie.

Arbeit in der Klinik und in den Praxen

In den kommenden Monaten soll Hanisch den Fachbereich Kinderorthopädie am Standort Borna aufbauen. Ein gravierender Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen ist, dass bei den Kleinen die Knochen noch wachsen. „Das muss man genauso im Hinterkopf haben“, sagt der Orthopäde, „wie die Möglichkeiten, die es gibt, um dem Kind in seiner jetzigen Situation zu helfen.“ Denn ein Kind sei nun mal kein kleiner Erwachsener. Parallel zur Arbeit in der Klinik wird Hanisch ab Juli auch den ambulanten Bereich innerhalb der Praxen der Medizinisches Versorgungszentren verstärken.

Hanisch war bislang viele Jahre im Kinderorthopädie-Team einer orthopädischen Fachklinik in Brandenburg tätig. Studiert hat er an der Freien Universität Berlin, seit 2012 ist er Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, seit 2016 mit den Zusatzbezeichnungen Manuelle Medizin und Kinderorthopädie. Der Sana-Neuzugang freut sich sehr über seine neue Tätigkeit. Ihm sei wichtig, „verlässlicher Ansprechpartner für die kleinen Patienten und deren Eltern, aber auch für die niedergelassen Kollegen zu sein, mit denen wir eng zusammenarbeiten werden“.

Von LVZ