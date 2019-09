Neuer Männerchor Borna stellt sich beim Stadtfest vor

Borna

Die Hoch-Zeit deutscher Männerchöre dürfte Jahrzehnte zurückliegen. Hierzulande haben derartige Gesangsensembles eher mit Mitgliederschwund und Altersschwäche zu kämpfen. In Borna gehen die Uhren offenkundig anders. Hier wurde jetzt ein neuer Männerchor gegründet – der Männerchor Borna (MCB), dessen Mitglieder sich seit einigen Monaten regelmäßig zu Proben treffen. Beim Stadtfest am 3. Oktober stellen sich die Sänger erstmals öffentlich vor.

Probe immer am Mittwoch in Espenhain

Derzeit sind es neun, zehn Männer, die sich jeden Mittwoch im Campus Espenhain zur Chorprobe treffen. Einige von ihnen, wie der Chorvorsitzende Heiko Kropp, haben eine Chorvergangenheit, konkret im Männerchor Eula. Andere, wie Chris Riedel sind echte Neueinsteiger. Der 29-Jährige, von Beruf Instandhalter, hat einfach Spaß am Singen. Grund dafür ist eine alljährliche Familientradition. „Wir kommen immer am 23. Dezember zusammen.“ Bei Glühwein und Rostbratwürsten wurde so die Sangeslust des jungen Mannes geweckt, der nunmehr den ersten Bass beim MCB verstärkt.

Unglaublicher Altersdurchschnitt

Überhaupt hat der neue Chor, derzeit noch eher ein Doppelquartett, einen für Männerchöre geradezu unglaublichen Altersdurchschnitt. Während andernorts die Senioren das Bild prägen, „haben wir Sänger von 32, 25, 29 und 33 Jahren“, sagt Vereinschef Kropp. Das führt bei dem noch jungen Chor zu einem nachgerade jugendlichen Altersdurchschnitt von 42 Jahren.

Gefragte künstlerische Leiterin

Die singenden Bornaer Männer sind durchaus ambitioniert, was sicher auch und vor allem an ihrer Liedermeisterin, also der künstlerischen Leiterin liegt. Mit Steffi Gerber leitet eine der am stärksten gefragten Chordirigentinnen in und um Leipzig die Chorproben. Die Musiklehrerin an der Waldorfschule in Leipzig ist seit Jahren künstlerische Leiterin des Frauenchors Kitzscher und hat, neben mehreren Schulchören, soeben auch den Männerchor Leipzig-Nord übernommen.

Grundlagen legen fürs Repertoire

„Sie hat jahrelange Erfahrungen“, macht Heiko Kropp klar. Und weiter: „Musik ist ihr Leben.“ Steffi Gerber stellt Ansprüche in den Proben, und genauso das wollen die Sänger des MCB. Zunächst geht es um die Grundlagen für ein ordentliches Repertoire. Ab Mitte Oktober liegen Weihnachtsnoten auf den Pulten. Im nächsten Jahr will der Chor am Südraumsingen teilnehmen, das 2020 zu einem Männerchor-Spezial werden soll.

Sangesfreudige Männer sind willkommen

Sangesfreudige Männer sind in jedem Fall willkommen. Musikalische Vorbildung oder Notenkenntnisse sind nicht vonnöten. Interessenten melden sich unter der Nummer 0172/8895757 oder per Mail an mcborna@web.de an.

Herbstkonzert der Chöre in der Bornaer Stadtkirche

Wer wissen will, wie der neue Chor klingt, hat dazu beim traditionellen Herbstkonzert der Chöre am Donnerstag in der Stadtkirche am Martin-Luther-Platz Gelegenheit. Das beginnt 19 Uhr. Neben dem MCB stellen sich dann auch der Frauenchor Kitzscher sowie das Gesangsensemble des Teichgymnasiums vor.

Von Nikos Natsidis