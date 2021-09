Neuer Pfarrer für Neukieritzsch und Lobstädt

Neukieritzsch/Borna

  Von Leipzig ins Leipziger Neuseenland. Auf diesen Weg begibt sich Thomas Piehler jetzt. Der 57-Jährige wird am Sonntag, 14 Uhr, in der Neukieritzscher Katharina-von-Bora-Kirche als neuer Pfarrer der Emmauskirchgemeinde Bornaer Land ins sein Amt eingeführt. Bisher war er Pfarrer an der Leipziger Andreasgemeinde.

Zuständig für Kahnsdorf und Neukieritzsch

In der Emmauskirchgemeinde ist Piehler für Neukieritzsch, Lobstädt und Kahnsdorf zuständig. Für ihn die zweite Pfarrstelle. Dass er seine bisherige Gemeinde nach drei Jahrzehnten verlässt, hat mit dem Aus für seine Ehe persönliche Gründe.

Nach dem Studium nach Leipzig

Piehler war nach seinem Studium am Theologischen Seminar in Friedensau wegen seiner Frau an die Andreasgemeinde in der Leipziger Südvorstadt gekommen. Eine Gemeinde, die in den Jahren seither einen Aufschwung erlebte. Wurden dort in den 90er-Jahren etwa 60 Besucher im Gottesdienst gezählt, waren es später an die 200. Die Folge: Die Gemeinde musste umziehen – aus dem Gemeindehaus in der Scharnhorststraße, das bis dahin statt der im Krieg zerbombten Andreaskirche genutzt wurde, in den „Pavillon der Hoffnung“ auf dem alten Leipziger Messegelände.

Geboren in Eberswalde

Thomas Piehler wurde in Eberswalde geboren. Später wohnte er in Pirna, Sonneberg und Altenburg. Sein Vater war Pastor bei den Sieben-Tags-Adventisten und musste deshalb immer wieder den Wohnort wechseln. Piehler konvertierte später zur evangelisch-lutherischen Kirche.

50-Prozent-Stelle in der Emmauskirchgemeinde

In der Emmauskirchgemeinde Bornaer Land besetzt er künftig eine 50-Prozent-Stelle. Wenigstens drei Tage in der Woche will er im Domizil des Seehaus-Vereins am Hainer See wohnen, den Rest der Woche in Leipzig.

Vorliebe für kreative Gottesdienstformen

Piehler hat neben Gottesdiensten mit der klassischen Liturgie auch eine Vorliebe für kreative Gottesdienstformen, in denen auch modernes Liedgut eine Rolle spielt. Er geht davon aus, dass es dafür auch an seinem neuen Arbeitsort eine grundsätzliche Aufgeschlossenheit gibt, etwa von jungen Familien.

Von Nikos Natsidis