Theoretisch könnte der neue Bornaer Stadtrat am 26. September zu seiner ersten Sitzung zusammenkommen. Dann wäre die einmonatige Wahlprüfungsfrist vorbei.Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass es bis zum Ende dieser Frist keinen weiteren Einspruch oder sogar eine Klage gegendiese Entscheidung des Landratsamtes gäbe. Doch genau diesen Einspruch wird es vermutlich geben.

Bornaer Stadtrat hat sich noch nicht konstituiert

Dass sich der neue Stadtrat, der in Borna wie in ganz Sachsen am 26. Mai gewählt wurde, bisher nicht konstituiert hat, liegt am Einspruch und an der Klagebereitschaft von Roland Wübbeke. Der CDU-Stadtratratsfraktionsvorsitzende hatte bereits moniert, dass die Liste der Stadtratskandidaten der AfD unrechtmäßig zustande gekommen sei.

Das hatte der Parlamentarier damit begründet, dass mit dem späteren AfD-Spitzenkandidaten Reinhard Jöricke jemand an der Aufstellung mitgewirkt habe, der zu diesem Zeitpunkt dazu nicht berechtigt gewesen sei, weil er seinen Wohnsitz noch nicht in Borna hatte.

Klage wahrscheinlich

Allerdings hatte sich dieser Einspruch mit der Durchführung der Wahl erledigt, bei der Jöricke am Ende mit 1800 Stimmen der Kandidat mit den meisten Einzelstimmen war. Seinen Einspruch gegen die Wahl hatte das Landratsamt zurückgewiesen. Wübbeke kann jetzt dagegen juristisch zu Felde ziehen. Ob er das am Ende auch macht? „Wahrscheinlich ja“, erklärt er auf LVZ-Anfrage.

Entscheidung beim Verwaltungsgericht

Das würde bedeuten, dass die Angelegenheit vor dem Verwaltungsgericht in Leipzig landet. Und dass es dauern könnte. Zwar schließt Dirk Tolkmitt, Pressesprecher des Verwaltungsgerichts, nicht aus, dass ein Richter in der Sache eine gewisse Eilbedürftigkeit erkennen könnte. Zwingend ist das aber nicht.Im Schnitt dauere es elf, zwölf Monate, bis eine entsprechende Klage verhandelt wird.

Landratsamt erlässt Bescheid zur Wahlprüfung

Das Landratsamt wird, sofern es an der Bornaer Stadtratswahl aus seiner Sicht nichts zu beanstanden gibt, einen „Bescheid zur Wahlprüfung“ erlassen, der der Stadt Borna zugestellt wird. Und theoretisch könnte der neue Stadtrat dann zusammentreten, wie es schon für den 4. Juli vorgesehen war. Der Haken dabei: Sollte das Verwaltungsgericht einer möglichen Klage von Roland Wübbeke am Ende doch noch stattgeben, wären womöglich sämtliche Beschlüsse des neuen Gremiums nichtig. Das könnte auch finanzielle Schäden für die Stadt bedeuten.

