Neuer Verein aus Pödelwitz stellt sich dem Stadtrat Groitzsch vor

Groitzsch

Ein breites Spektrum deckt die Tagesordnung der neuen Sitzung für den Groitzscher Stadtrat ab. Es reicht von einer Vereinsvorstellung über einen Wahltermin und Ladenöffnungszeiten bis zu einem Wohngebiet, Auftragsvergaben und Grundstücksverkehr. Die Abgeordneten kommen dafür an diesem Donnerstag, 19 Uhr, erneut im Hotel & Restaurant „Weißes Roß“ zusammen.

Pödelwitzer Verein und geöffnete Läden

Nach der Bekanntgabe von Beschlüssen der Ausschüsse wird Bürgermeister Maik Kunze (CDU) zu weiterem Geschehen in der Stadt informieren. Anschließend werden Mitglieder des Vereins „Pödelwitz hat Zukunft“ dessen Zweck und Vorhaben darstellen. Zudem legt der Stadtrat den Termin für die Bürgermeisterwahl im nächsten Jahr fest. Er soll auch bestätigen, dass die Geschäfte in der Innenstadt zum Weihnachtsmarkt am Sonntag, 5. Dezember, öffnen dürfen.

Abschluss mit Bürgerfragestunde

Für ein „Wohngebiet Zeitzer Straße“ soll das Bebauungsplanverfahren in Gang gesetzt werden. Vorgesehen sind ebenso der Kauf eines Fahrzeugs für den Bauhof und die Auftragsvergabe für weitere Arbeiten am Museum. Danach geht es um die Übernahme von mehreren, meist recht kleinen Flurstücken und den Verkauf einer Fläche. Zum Abschluss des öffentlichen Teils der Sitzung können die Bürger Anfragen stellen.

Von okz