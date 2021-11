Regis-Breitingen

In Corona-Zeiten wird nicht gefeiert. Auch die Eröffnung des neu gebauten Netto-Marktes in Regis-Breitingen ist am Dienstag ohne großes Aufsehen über die Bühne gegangen. Eine kleine Vorab-Einweihung am Montagabend mit Netto-Offiziellen, Bürgermeister und Presse war kurzfristig abgesagt worden. Und bis auf ein Neueröffnungs-Transparent, ein paar bunte Luftballons und einen Grillhähnchen-Imbisswagen vor der neuen Kaufhalle herrscht am Morgen Einkaufsalltag.

Zustimmung von ersten Kunden

Der 81 Jahre alte Günter Tschirner ist darüber nicht traurig. Im Gegenteil. Hatte er doch Angst, dass eine lange Schlange vor dem neuen Markt in der Goethestraße steht und er warten muss. Stattdessen: „Wir konnten gleich rein und wurden bedient.“

Bei der Neueröffnung herrscht wenig Andrang. Quelle: Jens Paul Taubert

Drin im Neubau ist vieles anders, als es die Regis-Breitingener Netto-Kunden von der früheren Filiale gewohnt waren. Die war am 1. März geschlossen und dann abgerissen worden. Besonders auffallend sind die großzügige Eingangszone und die breiten Gänge zwischen den Regalen.

Die haben es auch Rainer Nachsel (66) angetan, der sich erinnert, was ihn früher geärgert hat beim Einkaufen: „Die Regale wurden eingeräumt, während der Markt schon offen war, und man musste mit seinem Einkaufswagen immer wieder zurückfahren.“ Wenn jetzt in den Regalen Waren nachgelegt werden, ist in den Gängen genug Platz für Begegnungsverkehr.

Keine Heizgeräte an der Decke

Der neue Markt ist mit 1070 Quadratmeter Verkaufsfläche nicht nur größer als sein Vorgänger, er ist auch – natürlich – moderner. Er soll sogar der modernste im Bereich der Netto-Marken-Discount-Kette in Deutschland sein. Sicher sagen kann das Regionalleiter Marcel Pötzscher auf jeden Fall für die Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Hier wurde eine Woche zuvor in Naunhof im Muldental noch eine Filiale der bisherigen Generation eröffnet. Diese in Regis-Breitingen ist die erste, erzählt Pötzscher, die ganz aus Holz gebaut und mit einem neuen Energiekonzept versehen wurde. Dabei weist er nach oben zur hölzernen Decke, wo zwischen den Dachbindern keine Heiz- und Lüftungsanlagen mehr zu sehen sind.

Der Netto-Markt ist in Holzbauweise errichtet worden. Quelle: Jens Paul Taubert

Die Wärme für den Markt werde aus den Kühlgeräten zurückgewonnen. Beheizt werde die Halle über den Fußboden. „Deswegen haben wir hier drin ein angenehmes Klima“, sagt der Regionalleiter. Und fügt hinzu: „Dieses nachhaltige Bauen werden wir in Zukunft weiter verfolgen.“ Zum neuen Konzept gehöre auch die von den ersten Kunden schon als erfreulich empfundene Geräumigkeit. „Die Pandemie hat uns gelehrt: Die Kunden wollen Abstand“, so Pötzscher.

Fleischer-Theke und Bäckerei-Filiale

Vor allem wollen sie gut gefüllte Regale beim Discounter vorfinden. Im Regiser Neubau bietet Netto neben der gewohnten Palette laut Regionalleiter noch mehr Bio-Artikel. Und anders als bei der kürzlichen Neueröffnung in Naunhof gibt es hier im Pleißestädtchen weiterhin die Fleischer-Theke.

Und wem die eigenen frischen Backwaren des Marktes nicht ausreichen, der kann, wie gewohnt, in der integrierten Filiale der Bäckerei Hennig einkaufen. Dort ist gegenüber der breiten Verkaufstheke noch Platz für Tische und Stühle des angekündigten Back-Cafés. Wegen der Corona-Pandemie ist das aber noch nicht in Betrieb.

Im Zelt war es enger als im alten Markt

Zu den ersten Kundinnen gehört auch eine, die sich auskennt im Handel. Barbara Ahnert führte bis vor zehn Jahren 19 Jahre lang ein Schuhgeschäft in Regis-Breitingen. Nun kommt sie mit einem gefüllten Einkaufswagen aus der Filiale. „Das ist sicher einer der modernsten Märkte“, vermutet sie.

Außerdem ist sie froh, nicht mehr nach Borna zum Einkaufen fahren zu müssen. Denn im Zelt in Stadionnähe, welches der Discounter vorübergehend betrieb, mochte sie nicht einkaufen. „Dort war es noch enger als im alten Markt“, meint auch Rainer Nachsel. Am Dienstag ist bereits begonnen worden, das Zelt auszuräumen und abzubauen.

Von André Neumann