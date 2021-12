Neues Bebauungsgebiet in Planung: Rewe könnte nach Borna kommen

Borna

Es war eine Beschlussvorlage, die so klingt wie viele andere auch, über die der Bornaer Stadtrat zu befinden hat. Hinter der Aufstellung eines Bebauungsplanes für das „Entwicklungsgebiet Lobstädter Straße/Abtsdorfer Straße“ verbirgt sich aber mehr. In Borna gibt es womöglich bald eine weitere Einkaufsmöglichkeit. Es könnte sich dabei um einen Rewe-Markt handeln.

Einzelhandel und Parken

Der Name des Handelsriesen taucht jedenfalls in der Beschlussvorlage auf, für die es auf der Stadtratssitzung am Donnerstagabend im Stadtkulturhaus eine Mehrheit gab. Darin ist von Einzelhandel und Parken die Rede. Das Unternehmen hält sich auf LVZ-Anfrage allerdings bedeckt.

Zwar suche Rewe stets „nach geeigneten Gebäuden und Projektentwicklungen“. Borna und seine Umgebung seien „in dieser Hinsicht sehr attraktiv für uns als Lebensmittelhändler mit Vollsortiment und einem Schwerpunkt auf frischen Lebensmitteln“, teilt Nadja Keller, Junior-Referentin Unternehmenskommunikation Region Ost mit. Ob sich das Unternehmen aber tatsächlich in Borna niederlassen will, das seien „Spekulationen zu potenziellen Standorten und Objekten“, und die „kommentieren wir generell nicht“.

Mehrgeschosser mit Mietwohnungen

Vorgesehen sind ausweislich der Planungsunterlagen auch zwei Mehrgeschosser für Mietwohnungen auf dem Areal. Sie sollen auf einer Fläche von 3000 Quadratmeter an der Lobstädter Straße entstehen. Richtung Abtsdorfer Straße sind zudem auf 15 000 Quadratmeter (1,5 Hektar) Einzel-und Doppelhäuser vorgesehen.

Auf diesen Vorstellungen eines Investors will die Stadt Borna einen größeren Bebauungsplan aufbauen. Damit solch sich die berücksichtigte Fläche im Eck dieser beiden Straßen, ausgedehnt im Südosten bis zu den vorhandenen Wohnbauten und der Gartenanlage, auf rund 5,5 Hektar verdoppeln. Wobei das Areal in der Regel in privatem und Eigentum des Landkreises Leipzig befindet. Dort haben auch einige Unternehmen ihren Standort. „Perspektivisch sollen Flächen auch für Anlagen der Verwaltung/kulturelle Nutzungen vorgesehen werden“, heißt es in der Beschlussbegründung.

Einzelhandelskonzept muss überarbeitet werden

Sollte es zum Bau eines weiteren Lebensmittelmarktes kommen, wäre es der neunte seiner Art in Borna. Deshalb müsste auch das aktuelle Einzelhandelskonzept überarbeitet werden, kündigt Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) gegenüber der LVZ an. Das aktuelle Papier stammt aus dem Jahr 2011. Bereits nach der Schließung der beiden einstigen Aldi-Märkte in der Lobstädter und der Oststraße zugunsten einer neuen Filiale in der Leipziger Straße musste das Konzept angepasst werden. In Borna gibt es derzeit acht Lebensmittelmärkte.

