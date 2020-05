Neues Datum für die große Sommersause: Borna City Beach kommt erst im Herbst

Borna

Ein lieb gewonnener Höhepunkt in Borna fällt dem Corona-Virus zum Opfer: der Borna City Beach. Das bedeutet für alle Strandliebhaber, Sportfreunde, Ballfans, Sonnenanbeter, Cocktailschlürfer und Bikini-Trägerinnen: Es gibt keinen einwöchigen Strandurlaub im Sommer am Breiten Teich.

Dabei war fast alles in trockenen Tüchern: Das Datum stand fest (11. bis 18. Juli), der Sand war geordert (wie immer um die 900 Tonnen), das Programm über die acht Tage nahm Formen an, für die Versorgung mit Burgern und Cocktails war gesorgt. Kurz: die Party des Jahres stand auf festen Beinen. Allerdings machen den beiden Veranstaltern (die Städtischen Werke Borna und die Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft) nun die Vorgaben von Seiten der Bundesregierung einen Strich durch die Rechnung. Nach denen sind alle Großveranstaltungen bis Ende August verboten.

Bis auf das Datum soll sich nichts ändern

Doch so ganz lassen wollen SWB und BWS nicht von der großen Sommersause. Weshalb sie den City Beach kurzerhand in den September verlegen. Für die Volleyballer heißt das: mehr Zeit zum Trainieren, wenn denn schon die Sportanlagen im Freien wieder geöffnet sind. Schließlich geht es auch bei der verschobenen Strandwoche um Pokale und Siege, genauer beim Firmencup. Der hatte in den vergangenen Jahren den sprichwörtlichen Run erfahren, selbst Unternehmenmannschaften aus ganz Sachsen wollten dabei sein.

Wenn sich auch das Datum ändert: Sonst bleibt alles beim Alten. „Es gibt wieder ein Entenrennen, Kino und den Kleckerburgenwettbewerb“, verspricht Marko Nickel, der sich um die Organisation kümmert. Selbstverständlich gebe es darüber hinaus wieder Partyabende und grandiose Stimmung auf dem Gelände. „Dann wird es auch im Herbst noch richtig heiß.“

Von Julia Tonne