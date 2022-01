Neues Jahr, alte Probleme: Wann wird die Straße nach Kieritzsch saniert?

Der kleinste Ortschaftsrat in der Gemeinde Neukieritzsch besteht nur aus drei Mitgliedern. Was die Abgeordneten für Kieritzsch und Lippendorf bewegen konnten und welche Probleme mit ins neue Jahr genommen werden, berichtet Ortsvorsteher Jürgen Schwarz.

Jede Menge Schilf: So sieht der Dorfteich in Kieritzsch derzeit aus. Seine Wasserversorgung steht für die Zukunft in Frage. Quelle: Jens Paul Taubert