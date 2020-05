Wohnen zwischen Seen: In Kahnsdorf-Nord beginnt die Erschließung

Neukieritzsch/Kahnsdorf

Lange hat es gedauert, doch jetzt gibt es kein Zurück mehr. In Kahnsdorf-Nord entsteht ein neues Wohngebiet. Gut eine Woche, nachdem das Gelände des ersten Bauabschnittes zwischen dem Kahnsdorfer und dem Hainer See eingezäunt wurde und die ersten Arbeiten begannen, fand jetzt ein erster Spatenstich statt.

Den symbolischen Auftakt mit den am Bau Beteiligten wollte sich der Investor trotz Corona-Pandemie nicht entgehen lassen. Dafür haben die Vorbereitungen bis zum Beginn der Erschließung zu viel Kraft gekostet, dafür setzen die Firma Blauhaus, die das Areal erschließt und vermarktet, und die Gemeinde Neukieritzsch zu viele Hoffnungen in das Wohngebiet.

Das soll in dem jetzt begonnenen ersten von insgesamt vier Bauabschnitten 61 Grundstücke bekommen. Insgesamt, das sagte Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU), gehe es in Kahnsdorf-Nord um 160 bis 170 Eigenheimstandorte auf einem 16 bis 17 Hektar großen Gelände.

Pläne für Wohngebiet gibt es seit vielen Jahren

Pläne für ein Wohngebiet im Norden des Ortes Kahnsdorf gab es schon sehr lange. Blauhaus-Geschäftsführer Alexander Wolf erinnerte daran, dass ein Vorgängerunternehmen der gleichen Gruppe das Areal schon 2006 erworben hatte. Fünf Jahre später war das Land an die Gemeinde verkauft worden.

Die verfolgte die Erschließungsabsicht weiter, ließ einen Bebauungsplan erstellen und suchte nach einem Investor. Der fand sich erst 2016 in Gestalt der Firma Blauhaus. Dass danach erneut mehrere Jahre vergingen erklärt Wolf unter anderem mit der Qualität eben jenes Bebauungsplanes. Bei dem hätte Schönheit mehr Gewicht gehabt als Bautechnologie, sagte er indirekt.

Der Plan wurde überarbeitet und geändert, gerade erst hat der Gemeinderat die Änderungen bestätigt. Darin enthalten ist auch eine Erweiterung des Baugebietes nach Norden in Richtung des Dammes zwischen den Seen.

Zweckverband baut neue Abwasserleitung

Mit dem Baubeginn nannte Wolf auch den weiteren Zeitplan. Bis zum 18. Dezember sollen die Straßen im ersten Bauabschnitt fertig sein. Schon ab Juli will Blauhaus mit Reservierungen und Verkauf der Baugrundstücke beginnen. Ein Quadratmeter Bauland auf den Seewiesen – so der Name des Baugebietes – werde ab 180 Euro kosten, diese Zahl nannte Wolf der LVZ. Schon jetzt gebe es Anfragen und Interessensbekundungen für mehr als die Hälfte der Grundstücke.

Parallel zur Erschließung des Baugebietes durch die Hallenser Niederlassung der Firma Strabag und durch Reculta aus Zwenkau wird der Abwasserzweckverband (AZV) Espenhain in den kommenden Monaten in Kahnsdorf bauen. Von der zentralen Pumpstation nahe der Biogasanlage bis zur Einfahrt ins Baugebiet werde eine neue Abwasserdruckleitung verlegt, kündigte AZV-Geschäftsführer Sven Lindstedt an. Die soll ebenfalls bis Dezember fertig sein und rund 450 000 Euro kosten.

Das vorhandene Ortsnetz hätte für die zusätzliche Abwassermenge nicht ausgereicht. Für das im neuen Wohngebiet anfallende Regenwasser sei eine andere Lösung vorgesehen. Das werde vorgereinigt und in den Kahnsdorfer See geleitet.

Zauneidechsen werden umgesiedelt

Bevor die Baufirmen im künftigen Wohngebiet ans Werk gehen dürfen, durchkämmt Frank Meisel mit seinen Kollegen von der Firma Hochfrequent Meisel und Roßner das Gelände. Sie sorgen für die ökologische Baubegleitung und siedeln unter anderem Zauneidechsen um. Für die werden um den Kahnsdorfer See herum Habitate angelegt, in denen sie während der Bauzeit leben sollen. 98 Stück wurden in der ersten Woche gefunden.

Bürgermeister Thomas Hellriegel erwähnte im Zusammenhang mit dem Baugebiet zwei Projekte, auf deren baldige Umsetzung durch den Begbausanierer LMBV die Gemeinde hofft. Dabei geht es um eine Straßenverbindung zwischen Kahnsdorf und Neukieritzsch und um eine direkte Anbindung des neuen Wohngebietes an die Kreisstraße nach Rötha.

Jüngste Gespräche mit der LMBV hätten ihn optimistisch gestimmt. Würden diese Straßen gebaut, würde das die Lage des Wohngebietes Kahnsdorf-Nord und die Erreichbarkeit von Kahnsdorf insgesamt verbessern. Der Ort habe nämlich vor dem Braunkohlebergbau sieben ein- und ausführende Straßen gehabt. Aktuell gibt es nur eine.

Von André Neumann