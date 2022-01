Neues Wohngebiet in Elstertrebnitz: Vorhaben „Zum Marktsteg“ schreitet voran

Elstertrebnitz

In der Gemeinde Elstertrebnitz geht es voran, was neue Wohngebiete betrifft. Zumindest, wenn der Gemeinderat grünes Licht gibt. Das könnte bereits am Donnerstag, 20. Januar, geschehen. Nämlich dann, wenn das Gremium über einen Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan zum Wohngebiet II entscheidet. Und darüber hinaus auch dessen Billigung und Offenlage beschließt.

Wohngebiet heißt „Zum Marktsteg“

Große Überraschungen sind hinsichtlich dieser Entscheidungen kaum zu erwarten, schließlich hatte der Gemeinderat dem Wohngebiet gar schon einen Namen verpasst. Beziehungsweise über die Namenswahl abgestimmt. Im vergangenen Jahr waren 43 Vorschläge bei der Gemeindeverwaltung eingegangen, als es um die Suche nach einer passenden Bezeichnung ging. Während „Sunset Boulevard“ und „Abendsonne“ ausschieden, konnte der Vorschlag „Zum Marktsteg“ mehrheitlich überzeugen.

Möglich sind 15 bis 20 Baugrundstücke

Zwischen 15 und 20 Eigenheime könnten in absehbarer Zeit auf dem Areal in Trautzschen entstehen. Die öffentliche Sitzung zu dem Bebauungsplan beginnt 19.30 Uhr in der Turnhalle in Elstertrebnitz. Zugang zur Sitzung hat nur, wer genesen, geimpft oder getestet ist und eine FFP2-Maske trägt.

Von Julia Tonne