Neugestaltung für Marktplatz Rötha: Jetzt sind die Einwohner am Zug

Rötha

Pläne der Stadtverwaltung für eine Umgestaltung des Marktplatzes haben in Rötha politische Wellen geschlagen. Nicht so sehr der Inhalt des Projektes, sondern vor allem die Art und weise, wie Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) das Projekt durchsetzen wollte, traf auf heftige Kritik. Nach weitgehender Glättung der Wogen werden nun die Meinungen der Einwohner einbezogen – mittels Workshop.

Projektauftakt und Widerspruch

Die Stadt hatte weitgehend ohne Kenntnis des Stadtrates einen Wettbewerbsbeitrag mit Projektskizze für den Markt eingereicht. Und war damit für eine Förderung ausgewählt worden. Allerdings werden zwischen 40 000 und 50 000 Euro Eigenanteil benötigt. Mittlerweile seien die laut Bürgermeister über private Spenden abgesichert.

So sieht der Röthaer Marktplatz jetzt aus. Quelle: Jens Paul Taubert

Der Stadtrat fühlte sich übergangen und wollte das Vorhaben komplett stoppen. Eichhorn widersprach dem Beschluss und konnte sich in der zweiten Debatte durchsetzen. Jetzt darf das Vorhaben, für das der Stadt aus dem vom Umweltministerium ausgelobten Wettbewerb „Nachhaltig aus der Krise“ rund 400 000 Euro Fördermittel winken, weiterverfolgt werden. Im Kern geht es um eine teilweise Entsiegelung der Pflasterfläche, um Begrünung mit Bäumen und eine Solarhalle mit E-Ladestationen. Außerdem soll der Busverkehr vom Markt heruntergenommen werden.

Workshop am Freitag, Marktrundgang am Sonnabend

Zur Bedingung machten die Stadtratsfraktionen, dass den Bürgern ein Mitspracherecht eingeräumt wird. Dazu soll es an diesem Wochenende kommen. Für den 24. September lädt die Stadtverwaltung zu einem dreistündigen Workshop ins Volkshaus ein. „Bevor wir die konkrete Projektplanung beginnen, wollen wir Sie als Bürgerinnen und Bürger anhören, um Ihr Wissen, Ihre Wünsche und Ihre Kreativität in den weiteren Prozess zur Stadtgestaltung einfließen zu lassen“, heißt es zum Freitag-Termin aus dem Rathaus.

An dem Abend sollen die Probleme des Marktplatzes beleuchtet und das bisherige Projekt vorgestellt und erörtert werden. Am Sonnabend geht die Bürgerbeteiligung in die nächste Runde. Dann findet ab 9.30 Uhr zunächst ein Spaziergang über den Markt statt, anschließend geht die Debatte im Volkshaus weiter.

So könnte der Platz nach einer Idee von Architekt Uwe Herrmann aussehen. Quelle: Uwe Herrmann

Wegen der Corona-Pandemie beschränkt die Verwaltung die mögliche Zahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf 60. Dieses Limit ist mit den bisherigen Interessenten gerade zur Hälfte ausgereizt. Weitere Anmeldungen nimmt die Verwaltung noch bis Freitagvormittag unter der E-Mail-Adresse stadtverwaltung@stadt-roetha.de und telefonisch unter 034206/6000 entgegen.

CDU will Alternative für Bushaltestellen

Die Röthaer CDU äußert schon im Vorfeld inhaltliche Forderungen an eine Umgestaltung des Marktes. Dabei geht es zum einen um den öffentlichen Personennahverkehr. Derzeit fährt der Linienbus, um die Haltestelle am Markt zu erreichen, quer über den ansonsten für den Fahrzeugverkehr gesperrten Platz. Bei einer engen Begrünung oder bei dauerhaft stärkerer Nutzung wäre das nicht mehr möglich. Deswegen soll der Busverkehr laut Projekt vom Markt weichen.

Das fordert auch CDU-Fraktionschef Uwe Wellmann mit Nachdruck: „Wir lehnen jegliche Varianten, bei denen der Marktplatz mit Linienbussen befahren wird, ab.“ Die Stadtverwaltung und die zuständigen Ämter und Behörden müssten „sinnvolle und machbare Alternativstandorte“ für die Bushaltestellen suchen und finden.

Marktleben nicht vorhanden

Außerdem will die CDU, dass das leer stehende Gebäude „Drei Rosen“ mit in die Pläne für eine Neugestaltung des Marktes einbezogen wird. Und zwar, wie Röthas neuer CDU-Chef Stefan Friedrich erklärt: „Ohne Denkverbote!“ Auch ein Abriss müsse in Erwägung gezogen werden können.

Drittens stellen Röthas Christdemokraten fest, dass ein sogenanntes Marktleben nicht vorhanden ist. Bemühungen seitens der Kommune um ein Stadtmarketing würden vermisst. „Ein Wochenmarkt, der aus einem einzigen Brathähnchenstand besteht, ist alles andere als ein Ruhmesblatt für die Stadt“, so Friedrich. Sollte die Stadtverwaltung kein Marktleben entwickeln können, „sollte diese Aufgabe einem Verein übertragen werden“, heißt es weiter.

CDU-Stadtchef Friedrich bekräftigt die Ansicht: „Die sich durch das Förderprogramm bietende Chance gilt es zu nutzen, wenngleich derartige Beträge auch an anderer Stelle sinnvoll investiert werden könnten. Dies gibt dieses spezielle Förderprogramm jedoch leider nicht her.“

Von André Neumann