Neujahrstanne und Zimtschnecke: So wird Weihnachten im Landkreis Leipzig gefeiert

Es ist das zweite Weihnachtsfest, das unter den Bedingungen der Corona-Pandemie gefeiert wird. Wie aber gehen die Menschen im Landkreis Leipzig damit um? Welche Bräuche versüßen ihnen die Feiertage? Sitzt die Sorge vor einer Ansteckung mit am Gabentisch? Oder haben sie sich längst auf die andauernde Krise eingestellt? Die LVZ hat nachgefragt.

Eiche statt Weihnachtsbaum

Bei NikolaPoluga findet das Weihnachtsfest um einige Tage zeitversetzt statt. Denn der Coach des Volleyball-Zweitligisten Vorwärts Sachsen Volleys Grimma stammt aus Serbien und gehört der serbisch-orthodoxen Kirche an, in der Weihnachten auf Basis des julianischen Kalenders am 7. Januar gefeiert wird. Und zwar ohne Weihnachtsbaum, dafür mit einer „Badnjak“ genannten Eiche beziehungsweise Eichenästen.

„Der Badnjak wird traditionell mit Wein bespritzt, mit Honig bestrichen, vor die Tür gestellt und angesprochen, als sei er eine Persönlichkeit“, berichtet der Mittdreißiger, der als Profi unter anderem im Libanon und bei diversen deutschen Volleyball-Bundesligisten gespielt hat. Und dem auch der geschmückte Nadelbaum nicht unvertraut ist, der in seiner serbischen Heimat allerdings erst am Ende eines jeden Jahres ins Spiel kommt.

Der Weihnachtsmann kommt Silvester

„Bei uns gibt es anstatt des Weihnachtsbaumes die Neujahrstanne, die am 31. Dezember aufgestellt wird, an welchem Tag auch der Weihnachtsmann kommt“, so Poluga, der allerdings in den vergangenen Jahren über Weihnachten und Silvester nur selten in seiner serbischen Heimat gewesen ist. „In meiner Grimmaer Wohnung gab es zwar auch in diesem Jahr keinen Weihnachtsbaum. Aber ich lebe mittlerweile schon so lange in Deutschland, dass auch ich mich dem Weihnachtsgefühl nicht ganz entziehen kann.“

Zimtschnecken am 25. Dezember

Deborah Hey, ihres Zeichens Mutzschener Schlossherrin und Inhaberin des Restaurants „Soul Kitchen“, ist schon von Beruf wegen auf das Kulinarische ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Gaumenfreuden auch über Weihnachten im Mittelpunkt des Geschehens bei der 58-Jährigen, die aus Seattle im Nordwesten der USA stammt.

„Der bei uns traditionell am 25. Dezember gefeierte Weihnachtstag beginnt kulinarisch mit cinnamon rolls, zu deutsch Zimtschnecken, oder auch Kaffeekuchen, die während der vormittäglichen Bescherung verspeist werden.“ Zum Mittagsmahl kämen in ihrer Heimat und auch bei ihr persönlich in der Regel Roastbeef oder Truthahn auf den Tisch. „Gemeinsames Filmeschauen, das Spielen von Brettspielen und das Singen von Weihnachtsliedern sind darüber hinaus auch bei uns in den USA gepflegte Weihnachtstraditionen“, so die leidenschaftliche Motorradfahrerin.

Weihnachtsmärkte werden vermisst

Demgegenüber ist Feuerwehrmann Marko Jobst vorzugsweise im Einsatzfahrzeug seiner Regiser Wehr unterwegs. Zu keinem Einsatz allerdings sah sich der 51-Jährige an den vergangenen Feiertagen im Hinblick auf mögliche coronabedingte Umstellungen der familiären Traditionen veranlasst. „Wir haben noch nie in solch großen Runden gefeiert, als dass wir uns diesbezüglich in diesem Jahr hätten einschränken müssen. Ganz abgesehen davon, dass in unserer Familie alle geimpft sind“, so das THW-Mitglied. „Ich habe aber schon sehr bedauert, dass auch in diesem Jahr wieder keine Weihnachtsmärkte stattfinden konnten.“

Kulinarische Alternativen dazu immerhin boten Gastronomen wie Emmanouil Kardamakis, der in Wurzen das Restaurant „Kreta“ betreibt und dieses auch über Weihnachten geöffnet gehalten hat. „Bei uns in Griechenland kommen traditionell vor allem diverse Schweine- und Lammfleisch-Gerichte auf den Tisch“, berichtet der Mann aus dem Süden Europas. Hinsichtlich der übrigen Weihnachts-Traditionen unterschieden sich Deutschland und seine Heimat nicht wesentlich. „Auch bei uns zu Hause ist der 24. Dezember der Tag der Bescherung, zudem gibt es auch bei uns einen Weihnachtsbaum.“

Anders wiederum in Großbritannien, wo wie in den USA traditionell am 25. Dezember Weihnachten gefeiert wird. „Die Bescherung findet dabei bereits am Morgen dieses Tages statt“, erzählt der in Bad Lausick beheimatete Engländer Richard Vero. „Weihnachten in meiner Heimat verbinde ich darüber hinaus mit Plumpudding, Früchtekuchen und Truthahn“, so der 70-jährige gebürtige Londoner, der nach eigener Aussage die deutschen Traditionen lieben gelernt hat. „Auf der Insel ist Weihnachten ein Fest, das sich vor allem in den Häusern abspielt. Demgegenüber geben die Menschen in Deutschland ihrer weihnachtlichen Stimmung mittels vieler Lichter in ihren Fenstern und Gärten Ausdruck, was ich persönlich vorziehe“, so der Buchautor und Künstler.

Traditioneller Besuch bei Oma

Apropos weihnachtliche Stimmung: Selbige hat sich an den vergangenen Tagen auch der Bornaer Computer- und Netzwerkspezialist Ronny Becker nicht verderben lassen. „Corona hat zumindest nicht verhindern können, dass wir traditionell zur Oma essen gegangen sind“, so augenzwinkernd der Wyhrastädter. Um ganz im Ernst anzufügen, dass die Pandemie ihn und seine Familie ziemlich belaste. „Immerhin aber mussten wir uns personell nicht einschränken und konnten innerhalb der Familie unser Ding machen, weil wir Weihnachten traditionell im eher kleinen Kreis feiern.“

