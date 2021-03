Neukieritzsch: Beschlüsse über Wohnbaugebiet und Sportplätze geplant

Neukieritzsch

Eine Bürgerfragestunde steht am Anfang auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Neukieritzscher Gemeinderates. Die öffentliche Versammlung findet am 23. März statt und beginnt 18 Uhr im Festsaal der Gemeindeverwaltung am Schulplatz 3. Thema der Sitzung ist unter anderem das Wohnbaugebiet Kahnsdorf Nord. Hier geht es um eine Änderung des Bebauungsplanes, die die Gemeinde erreichen will. Geändert werden soll auch der Flächennutzungsplan der Gemeinde. Dafür soll der Gemeinderat einen Auftrag vergeben.

Arbeiten an den Sportplätzen Neukieritzsch und Deutzen

Weitere Auftragsvergaben, die dem Gemeinderat zur Beratung vorliegen, betreffen die Sportplätze in Neukieritzsch und im Ortsteil Deutzen. In Neukieritzsch geht es um eine Beregnungsanlage und um die Regeneration des Rasens auf dem Haupt- und Trainingsplatz. In Deutzen wird die Regeneration des Rasens auf dem Hauptplatz vorgesehen. Hier war schon im vorigen Jahr eine Bewässerungsmöglichkeit installiert worden.

Noch einige weitere Bauangelegenheiten werden den Gemeinderat beschäftigen. Darunter der Umbau der Kindertagesstätte „Haus der Zukunft“, wo die Gemeinde mehr Plätze schaffen will, und der Anbau eines Personenaufzuges an der Grundschule Lobstädt.

Finanz-Schlussstrich unter Deutzens Eingemeindung

Unter die bald sieben Jahre zurückliegende Eingemeindung von Deutzen soll jetzt endlich auch haushaltstechnisch ein Schlussstrich gezogen werden. Der Gemeinderat liegt der finanzielle Jahresabschluss der Gemeinde Deutzen von 2014 vor, dem letzten Jahr der Selbstständigkeit Deutzens. Zugleich soll die sogenannte Eröffnungsbilanz der Gemeinde Neukieritzsch von 2015 beschlossen werden. Darüberhinaus geht es um Bauanträge und um die Annahme von Spenden.

Bürgerinnen und Bürger sind zur Sitzung eingeladen. Die Gemeindeverwaltung weist darauf hin, dass die Hygienebestimmungen einzuhalten sind.

Von André Neumann