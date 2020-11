Neukieritzsch, Böhlen und Rötha könnten Deutschlands größten Solarpark bekommen

Neukieritzsch/Kahnsdorf

Wo bis 1993 im Tagebau Witznitz II Braunkohle aus der Erde geholt wurde, könnte in den nächsten beiden Jahren der vorläufig mit Abstand größte Photovoltaik-Energiepark Deutschlands entstehen. Errichten will ihn das neugegründete Energieunternehmen MOVE ON zwischen dem Kahnsdorfer See, dem Stausee Rötha und der Pleiße.

Es geht um eine Fläche von 430 Hektar, von denen 290 Hektar mit Solarmodulen belegt werden sollen. Die Vorbereitungen für das Projekt, in die die Gemeinde Neukieritzsch und die Städte Böhlen und Rötha involviert sind, laufen seit gut einem Jahr. Jetzt informierten MOVE ON und der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU) die Leipziger Volkszeitung exklusiv über die Pläne.

Umwelt-Staatssekretär sendet Grußwort

Zuvor waren die Stadt- und Gemeinderäte der drei Kommunen, auf deren Flächen die Anlage gebaut werden soll, auf einer gemeinsamen Veranstaltung im Kulturhaus Böhlen informiert worden. Dort zeigte sich Landrat Henry Graichen ( CDU) aufgeschlossen gegenüber dem Vorhaben, zudem hörten die Teilnehmer per Videobotschaft ein Grußwort von Gerd Lippold (Grüne), Staatssekretär für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft im sächsischen Umweltministerium

Demnach geht es bei dem geplanten Solarpark um eine installierte Leistung von 605 Megawatt und eine berechnete Jahresstromerzeugung von 27,9 Terawattstunden. Zum Vergleich: Europas bislang größter Solarpark in Spanien, der in diesem Jahr ans Netz ging, verfügt über eine installierte Leistung von 590 Megawatt.

Die Karte zeigt die Ausmaße des geplanten Energieparks. Westlich wird er von der Pleiße begrenzt, östlich sind die Ortslage Kahnsdorf und der Kahnsdorfer See zu erkennen, im Südwesten Neukieritzsch. Quelle: MOVE ON

Ertragsschwache Böden

Der Neukieritzscher Bürgermeister ist davon überzeugt, dass die Fläche des einstigen Tagebaus der richtige Ort für das Vorhaben ist und nennt dafür mehrere Gründe. Zum einen sei das Gelände höher gelegen, die Anlage beeinträchtige daher die Orte nicht. Es gebe hier direkte Anbindungsmöglichkeiten an das Überland-Hochspannungsnetz von 50 Hertz sowie an das des Regionalversorgers Mitnetz, und die betroffenen Flächen, die MOVE ON pachtet, seien ertragsschwache Böden.

Der wichtigste Grund ist für Hellriegel aber die Nähe zum Industriegebiet Böhlen-Lippendorf, wo die Produktion von grünem Strom nach dem Ausstieg aus der Braunkohle für neue Ansiedelungen und Arbeitsplätze sorgen kann.

Hecken, Rad- und Reitwege rund um die Anlage

Das Unternehmen will zudem sehr viel für die Vereinbarkeit der Anlage mit der Landschaft tun. Die Solarfelder sollen von Hecken eingegrenzt werde, die in paar Jahren den Blick auf die starren, flach angeordneten Elemente verdecken dürften. Rundherum werden Rad- und Reitwege angelegt, geplant ist auch eine Aussichtsplattform mit Rastplatz und Ladestationen für E-Bikes. All dies wollen sich die Kommunen in städtebaulichen Verträgen zusichern lassen.

Auch für die Umwelt soll viel getan werden. Über die ohnehin zu erbringenden Ausgleichsmaßnahmen hinaus sollen rund um Hainer und Kahnsdorfer See Nist- und Schutzorte für Vögel, Fledermäuse und andere Tiere geschaffen werden. An den begleitenden Umweltmaßnahmen arbeitet MOVE ON seit Monaten mit Unterstützung des in der Region vielfach tätigen Umweltplaners Frank Meisel vom Büro Hochfrequent.

Laut Bauträger könnte sich sogar unter den Photovoltaik-Panelen Vegetation entwickeln. Quelle: MOVE ON

Selbst unter den Solarmodulen, sagt der Technische Leiter von MOVE ON, Wolfgang Pielmaier, könne sich Vegetation entwickeln, weil so genannte Glas-in-Glas-Module verwendet würden, die einen Teil des Sonnenlichtes durchlassen.

Noch zahlreiche bürokratische Hürden

Bis zum Bau der Anlage dürften noch etliche Monate vergehen, in denen einige bürokratische Hürden zu nehmen sind. Hellriegel hofft, dass die drei Kommunen noch in diesem Jahr eine Zweckvereinbarung abschließen und Anfang kommenden Jahres den Bebauungsplan auf den Weg bringen, der später als Satzung beschlossen werden könnte.

Das allein reicht aber nicht. Laut Hellriegel müssten alle drei Kommunen ihre Flächennutzungspläne ändern, und es müssten weitere Pläne geändert werden, die ein solches Projekt aktuell nicht vorsehen.

Thomas Hellriegel, Bürgermeister von Neukieritzsch, hält das Areal für geeignet. Quelle: Julia Tonne

Stiftung soll Bürgerschaft in Kommunen unterstützen

Dennoch überwiegt bei den Beteiligten Zuversicht. Zumal auch die Finanzierung des Vorhabens in dreistelliger Millionenhöhe stehe. Das Geld werde von einem großen deutschen Unternehmen kommen, bestätigen die MOVE ON-Geschäftsführer Manfred Poguntke und Marc Schiebener. Nicht von einem ausländischen Hedgefond, wie Hellriegel betont.

Parallel zu den Planungsschritten soll noch eine Stiftung gegründet werden, in die das Unternehmen jährlich einzahlt. Unter dem Namen „Stiftung Energiepark Witznitz“ soll die aus den Erlösen des Solarparkes Bürgerschaftliches Engagement in den drei Kommunen unterstützen und fördern.

Von André Neumann