Neukieritzsch/Lobstädt

Bei der Bürgermeisterwahl am 12. Juni bekommt es der Neukieritzscher Amtsinhaber Thomas Hellriegel (CDU) mit einem Herausforderer aus dem eigenen Gemeinderat zu tun. Thomas Meckel wurde nach eigenen Worten von den Neukieritzscher Mitgliedern des SPD-Ortsvereins Borna und Umgebung nominiert.

Der Kriminalhauptkommissar ist 53 Jahre alt und lebt seit 50 Jahren in Lobstädt. Dort begann 1990 seine Karriere als Kommunalpolitiker. Bis zur Eingemeindung 2008 war er Gemeinderat in Lobstädt, seitdem gehört er dem Neukieritzscher Gemeinderat und dem Ortschaftsrat Lobstädt/Kahnsdorf/Großzössen an. Meckel ist inzwischen auch zweiter Stellvertreter des Bürgermeisters.

Dass er jetzt gegen den Amtsinhaber antritt, ist für den Sozialdemokraten ein Angebot an die Bürger. „Es ist ein Selbstverständnis der Demokratie“, sagt er, „dass die Wählerinnen und Wähler die Möglichkeit bekommen, zwischen verschiedenen politischen Angeboten entscheiden zu können.“ Dass der Bewerber aus den Reihen des Gemeinderates kommt, bezeichnet er als den Idealfall.

Herausforderer beklagt Kirchturmdenken beim Strukturwandel

Meckel sieht den Strukturwandel im mitteldeutschen Braunkohlerevier als sein Hauptthema im Bürgermeisterwahlkampf – und greift den Amtsinhaber damit gerade auf einem Politikfeld an, das dieser schon länger intensiv bearbeitet. Neukieritzsch war federführend bei der Gründung einer Strukturentwicklungsgesellschaft von vier Kommunen.

Meckel bezeichnet den Ausstieg aus der Braunkohle als die grundlegende Herausforderung für Neukieritzsch. „Alles andere hängt davon ab, wie dieser Prozess für uns verläuft“, ist der Lobstädter überzeugt. Seiner Ansicht nach wird dabei „von den lokal Verantwortlichen zu vieles dem Selbstlauf überlassen“. Es wird fast nur über die Situation geklagt und zu wenig gefordert, kritisiert er.

Für eine bessere Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Kommunen im Kernrevier sei es notwendig, das „Kirchturmdenken“ abzulegen. „Nur mit einer gemeinsamen Stimme gelingt es uns im Revier, uns für die berechtigten Forderungen Gehör zu verschaffen und damit Arbeit und Perspektiven in dem Maß in die Region zu holen, wie es den Menschen hier zusteht.“ Was derzeit hier ankomme, sei zu wenig.

Meckel sieht Bundestagswahl als gute Basis

Jenseits des Strukturwandels will sich Meckel der Ortsteile annehmen. Die Menschen hätten dort oft den Eindruck, „dass sich die Gemeinde mit ihrer Präsenz mehr und mehr zurückzieht“. Die Kommunikation mit den Ortschaftsräten sei verbesserungswürdig. Das schließe auch die Wertschätzung der dort geleisteten Arbeit ein.

Wichtig seien ihm „Transparenz bei Entscheidungsprozessen in der Gemeinde, das glaubwürdige Ernstnehmen von berechtigten Einwänden, Kritik und Vorschlägen aus der Bürgerschaft und aus dem Gemeinderat und die Auseinandersetzung damit in der Verwaltung“.

Seine Chance bei der Bürgermeisterwahl gründet Meckel vor allem auf die zurückliegende Bundestagswahl. Im September lag die SPD bei den Zweitstimmen, die für eine Partei oder Liste abgegeben werden, vor der CDU. In der Gemeinde hofft er auf Schützenhilfe der Wählervereinigung Bürger für Deutzen, der Freien Wählergemeinschaft Sport sowie der Linken, die ihn 2019 bei der Wahl zum zweiten Vize-Bürgermeister unterstützt hätten. Die Entscheidung fiel damals nach Stimmengleichheit per Los.

Von André Neumann