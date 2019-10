Neukieritzsch: Ein Danke für die Mücke-Helfer

Neukieritzsch

Eine zweite Auflage der Mücke-Revivalparty in Neukieritzsch? Nicht ausgeschlossen! Denn die Premiere war ein so durchschlagender Erfolg, dass die beiden Organisatoren Steve Liebeheim und Alexander Schmidt mit einer zweiten Auflage durchaus liebäugeln. Doch bevor es an Absprachen und Planungen gehen kann, ist den beiden etwas anderes noch wichtiger: ein Dankeschön an alle Helfer. Und das gab es am Wochenende in der Auszeit.

Liebeheim und Schmidt hatten sämtliche Unterstützer eingeladen – den Kulturverein, die Geschichtswerkstatt und den „ Förderverein zukünftige Entdecker Neukieritzsch“, dazu etliche Neukieritzscher, die nicht nur für die Vorbereitungen ihre Freizeit opferten, sondern auch für die Party des Jahres.

Kinder in Neukieritzsch profitieren von den Spenden

Fast 900 Besucher kamen Mitte September in die Mücke, ein Teil zum Kaffeetrinken, der Großteil zur abendlichen Sause. „Und ohne Euch wäre all das nicht denkbar gewesen“, betonten beide am Freitagabend. Weshalb es für die Helfer einen gemütlichen Abend bei Buffet, Getränken und guter Musik gab. Und eben etwas Geld. Insgesamt waren mehr als 9000 Euro während der Revival-Party zusammengekommen. Den größten Teil der Summe – nämlich rund 8000 Euro –, darin waren sich alle einig, bekam der Förderverein. „Wir wollten, dass die Kinder im Ort davon profitieren“, machte Liebeheim deutlich.

Kristin Heisig von Vorstand des Fördervereins war sichtlich gerührt. Zwar sei in den vergangenen drei Jahren schon vieles umgesetzt worden, aber nun könnten noch weitere Projekte angeboten werden. Eines davon: das Projekt Sabaki, das der Geraer Verein Kriminalpräventionswerk seit Jahren anbietet und bei dem Kinder lernen, Konfrontationssituationen mit Erwachsenen im außerhäuslichen Bereich zu erkennen und damit umzugehen. „Es wäre schön, wenn alle Vor- und Grundschüler aus Neukieritzsch den Präventionskurs besuchen könnten“, machte Heisig deutlich.

Kristin Heisig bekommt für den Förderverein mehr als 8000 Euro von Steve Liebeheim (links) und Alexander Schmidt (rechts). Quelle: Julia Tonne

Liebeheim und Schmidt bedankten sich auch bei der Geschichtswerkstatt mit einem Spendenscheck. „Die Mitglieder haben uns im Vorfeld Bildmaterial und alte Plakate zur Verfügung gestellt und uns vieles zur Geschichte der Mücke erzählt“, begründete Schmidt. Aus den gesammelten Werke seien Mappen entstanden, die am Partyabend den Gästen Einblicke in die Historie gaben. „Und selbstverständlich kommt ein Exemplar der Mappen in unser Archiv“, sagte Vereinsvorsitzende Hella Hallert.

Tolle Stimmung bei der „Mücke-Revival-Party“ am 14.09.2019 in Neukieritzsch. Insgesamt kamen 700 Besucher in bester Feierlaune. Ein großes Dankeschön an die Organisatoren und die vielen Helfer. Ihr habt einen spitzenmäßigen Job gemacht. Gepostet von Werner Winkler am Montag, 16. September 2019

Auch Geschichtswerkstatt und Kulturverein bedacht

Neben Förderverein und Geschichtswerkstatt wurde auch der Kulturverein bedacht. „Und bei uns stehen genügend Dinge an“, sagte Jennifer Röstel. Nächster Höhepunkt sei Anfang November „Neugierig in Neukieritzsch“ – die Auszeichnung der Ehrenamtlichen.

Hella Hallert und Gerd Janietz vom Geschichtsverein freuen sich über 300 Euro von Steve Liebeheim (links) und Alexander Schmidt (rechts). Quelle: Julia Tonne

Eine zweite Auflage der Revival-Party ist für Schmidt und Liebeheim nicht ausgeschlossen – und auch nicht für die etlichen Helfer wie die Feuerwehr, Stadtverwaltung, Elektriker von Elektro Teuber, Mitarbeiter von der Haustechnik Niessen. „Es gab unzählige Neukieritzscher, die das Vorhaben unterstützt haben, sie alle haben mit angepackt.“ Und sie alle hätten auch durchblicken lassen, dass es bei der Premiere nicht bleiben müsse.

Von Julia Tonne