Neukieritzsch: Erster Spatenstich für neue Deutzener Kita

Neukieritzsch/Deutzen

In der kommenden Woche soll in Deutzen die Wiese zwischen der Schule und dem öffentlichen Spielplatz zur Baustelle werden. Dann beginnt der Tiefbau für den Ersatzneubau der Kindertagesstätte „Kleine Strolche“. Am aktuellen Montag hat es mit einem ersten Spatenstich schon einmal den symbolischen Auftakt für das Millionenvorhaben gegeben.

Lange Fördermittelsuche

Kinder der von der Arbeiterwohlfahrt (AWO) betriebenen Kindertagesstätte besangen zunächst, was sie in den kommenden Monate hier tun können: „Fleißige Handwerker sehen“. Der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) erinnerte daran, dass es sehr lange gedauert hat, das Neubauvorhaben in einem Förderprogramm unterzubringen. Ausdrücklich dankte er dem CDU-Landtagsabgeordneten Georg Ludwig von Breitenbuch für dessen Unterstützung dabei.

Bau soll bis Jahresende dicht sein

Auf einen genauen Zeitplan für das Bauprojekt wollte sich Planerin Juliane Gaudlitz-Holz vom Planungsbüro HSP angesichts der aktuellen Marktbedingungen nicht festlegen. „Wir starten jetzt“, sagte sie der LVZ. Ziel sei, das Gebäude bis zum Jahresende dicht zu haben und im nächsten Jahr mit dem Innenausbau zu beginnen.

Von André Neumann