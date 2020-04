Neukieritzsch

Eine 79-Jährige hat am Montagmittag auf der B 176 von Groitzsch in Richtung Borna ihren Wagen überschlagen. Die Fahrerin verriss ihr Lenkrad und kam so nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Sie wurde dabei leicht verletzt und musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Am Fahrzeug entstand Schaden in mittlerer vierstelliger Höhe.

Von lvz