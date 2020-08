Neukieritzsch: Gartenlaube brennt nieder

Neukieritzsch

Ein Feuer in einer Gartenanlage in Neukieritzsch zerstörte in der Nacht zum Freitag einen Bungalow. Zwei Häuschen in der Nachbarschaft wurden trotz des prompten Einsatzes der Feuerwehr durch Hitze und Flammen in Mitleidenschaft gezogen.

Drei Feuerwehren waren im Einsatz

Das Feuer war gegen Viertel zwei bemerkt worden. Die Feuerwehren Neukieritzsch und Lippendorf/Kieritzsch rückten auf das Areal am Lutherweg aus. Um Wasser heranzuführen, wurden sie durch die Wehr Großzössen mit Schläuchen unterstützt. Als die Ehrenamtlichen eintrafen, stand die Laube bereits in Vollbrand.

Kriminalpolizei ermittelt

Die Polizei will Brandstiftung als Ursache des Feuers nicht ausschließen. Ein Brandursachen-Ermittler der Kriminalpolizei wird im Laufe des Freitags in Neukieritzsch erwartet. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht beziffert.

