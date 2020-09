Neukieritzsch: Kleine Wildsau „geht aufs Schwein“

Neukieritzsch

Ungewollte tierische Begleitung bekam der für Neukieritzsch zuständige Bürgerpolizist am Dienstagmorgen: Als er in der Nordstraße unterwegs war, gesellte sich ein kleines Wildschwein zu ihm. Es war nicht willens, von seiner Seite zu weichen. Das Bornaer Polizeirevier schickte vorsorglich einen Streifenwagen und versuchte, die Jagdbehörde des Landkreises zu erreichen. Warum das zutrauliche Tier in unmittelbarer Stadtnähe stromerte, ist noch unklar, ebenso, was nun aus ihm wird. Der Jagdpächter lehnte es ab, das Tier zu erlegen.

Von es