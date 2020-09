Neukieritzsch

Ungewollte tierische Begleitung bekam der für Neukieritzsch zuständige Bürgerpolizist Dirk Mieding am Dienstagmorgen: Als er in der Nordstraße unterwegs war, gesellte sich ein kleines Wildschwein zu ihm. Es war nicht willens, von seiner Seite zu weichen. Das Bornaer Polizeirevier schickte vorsorglich einen Streifenwagen und versuchte, die Jagdbehörde des Landkreises zu erreichen. Der Jagdpächter lehnte es ab, das Tier zu erlegen.

Grundschüler machten große Augen

Auf seiner tierischen Tour durch die Innenstadt kam der Polizeihauptmeister auch in die Nähe der Grundschule – und führte dort zu einer kurzzeitigen Unterbrechung des Unterrichtsbetriebs, weil viele Mädchen und Jungen an die Fenster drängten, um das ungewöhnliche Duo zu beobachten. Aus Gründen der Sicherheit hatten Polizisten dem Tier inzwischen eine Leine umgelegt, an der es sich manierlich führen ließ.

Statt eines Jägers kam der Bauhof

Hilfe kam letztlich nicht von jenen, die mit Jagd, Hege und Wald zu tun haben, sondern vom Neukieritzscher Bauhof – möglicherweise Schwein für das Schweinchen. Die Bauhof-Mitarbeiter luden das Tier am Vormittag auf einen Transporter und brachten es mit polizeilicher Eskorte ein Stück aus der Stadt hinaus in ein Waldstück. Dort wurde es freigelassen. Ein Vorgehen, das die Polizei mit der Jagdbehörde des Landkreises abgestimmt hatte. Warum das Tier am hellerlichten Tag durch das Stadtgebiet stromerte, diese Frage blieb ungeklärt. Ebenso bleibt es Spekulationen überlassen, weshalb der kleine Schwarzkittel derartig rückhaltloses Vertrauen zum Bürgerpolizisten fasste.

