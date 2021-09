Neukieritzsch: Metalldiebe langen am Bahnhof zu

Neukieritzsch

Kein Strom lag am frühen Dienstagmorgen auf der Bahn-Baustelle am Neukieritzscher Bahnhof an: Buntmetalldiebe hatten in der Nacht diverse Kabel gestohlen.

Größere Mengen Kabel gestohlen

Drei Personen, die sich am Montagabend gegen 22 Uhr auf dem Bahngelände zu schaffen machten und Material verluden, wurden von Anwohnern beobachtet. Als Beamte des Bornaer Polizeireviers eintrafen, waren die Unbekannten verschwunden. Sie stahlen unter anderem größere Mengen Kabel, machten auch von Starkstrom-Kabeln nicht Halt. Der Sachschaden ist noch nicht beziffert. Die Polizei ermittelt.

Kriminelle schlugen schon mehrfach zu

Die Baustelle wurde in der vergangenen Zeit mehrfach von Kriminellen angegriffen. Sie brachen Container auf, stahlen Werkzeuge, machten sich an abgestellten Baumaschinen zu schaffen. Die Deutsche Bahn baut den Bahnhof seit Monaten komplett um.

