Neukieritzsch

Auf der S71 zwischen Zwenkau und Neukieritzsch auf kam es am frühen Mittwoch zu einem Unfall. Ein 28-Jähriger geriet in einer leichten Rechtskurve nach links über seine Fahrbahnbegrenzung. Dort kam er in den Gegenverkehr und streifte mit seinem VW Caddy einen entgegenkommenden LKW. Der PKW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Von vag/LVZ