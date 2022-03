Neukieritzsch

Der Zirkus hat in Neukieritzsch Einzug gehalten. Keiner mit vielen Artisten und Tieren nur zum Anschauen, Bewundern und Staunen, sondern einer, in dem ganz viele Kinder aus Neukieritzsch und Umgebung selbst zu mutigen Akteuren werden. Zum ersten Mal wieder seit 2017. Seit 28. März läuft das gemeinsame Zirkusprojekt der Grundschulen Neukieritzsch und Deutzen, die sich ja seit bald drei Jahren ein Schulgebäude teilen.

Zuerst wurden viele Eltern zu Zirkus-Experten. Sie bauten am Freitagabend gemeinsam mit den Leuten vom Projektzirkus Probst auf der Wiese hinterm Schulhof das Zirkuszelt auf. Was gar nicht so einfach war. Denn für den Projektzirkus ist die Woche in Neukieritzsch der Auftakt nach einer zweijährigen Corona-Zwangspause. Seit dessen letzten Schul-Projekt am 13. März 2020 in Gotha (Thüringen) wurde das Zelt nicht mehr aufgestellt, sagt Jessika Petrache-Probst, die Chefin des Projektzirkus.

Alexander Probst bereitet Nico und weitere Kinder für den Balanceakt auf dem Seil vor. Quelle: Jens Paul Taubert

Doch es ging alles gut. Das Zelt steht, die Masten sind sicher verspannt, und rund um die Manege ist Platz für 300 Zuschauer. Ehe das Rund am 1. April zweimal gefüllt wird, heißt es trainieren, trainieren, trainieren. Ungefähr 125 Mädchen und Jungen aus beiden Schulen bereiten sich unter Anleitung von Petrache-Probst, Mitgliedern ihrer Familie und Mitarbeitern auf den großen Auftritt vor.

William behält sein Geheimnis für sich

Auch Phillipp Rafael, der Sohn der Chefin, schlüpft mit in die Trainerrolle. Für den Elfjährigen geht auch nach dem Lockdown der Fernunterricht ganz selbstverständlich weiter. Weil er seine Aufgaben an diesem Tag schon geschafft hat, kann er den einheimischen Jungs helfen, die sich auf die Nummer mit dem Schwerterkasten vorbereiten. Er zeigt ihnen, wie sie beim Einlaufen die Schwerter über dem Kopf halten und sie dann in den Kasten stecken und wieder herausziehen sollen.

Im Kasten sitzt William aus der zweiten Klasse. „Nein“, sagt er nach einem Probedurchgang, er habe keine Angst. Warum er so sicher ist, dass ihm nichts passiert, bleibt natürlich sein Geheimnis.

„Und zu Hause nichts verraten“, lautet auch die Aufforderung, die die Zirkusdirektorin einer Schülerin nachruft, die heute schon früher vom Training wegmuss. Gerade hat sie noch mit einem halben Dutzend anderer Mädchen die Nummer am Trapez geübt. Die wird ganz sicher viele Zuschauer staunen und mehrere Eltern mächtig Stolz auf ihre mutigen Töchter sein lassen.

Sportlehrerin bestaunt ihre Mädchen

„Ich vertraue da der Zirkuschefin komplett“, sagt Sportlehrerin Stephanie Skujat, die bei den Übungen zuschaut und selbst bewundert, was sich ihre Mädchen auf der Stange trauen. Immerhin hängt die deutlich höher, als sie groß sind. „Gewaltig“, sagt die Pädagogin und, dass es schön ist, dass die Kinder in dem Projektzirkus so etwas mal ausprobieren können.

Und das nicht nur am Schwertkasten und auf dem Trapez, sondern bei insgesamt zehn Darbietungen, die in dieser Woche einstudiert werden. Dazu gehören ein Tüchertanz, Clownerie, Bauchtanz, das Drahtseil, die Fakir-Show, eine Zaubernummer, Akrobatik und Jonglage.

Auf dem Schulhof wird auch geprobt: Lee-Ann Petrache übt mit Kindern mit dem Schwingseil. Quelle: Jens Paul Taubert

Selbstwertgefühl und Freude an der Schule

Geübt wird nicht nur im Zelt, sondern auch auf dem Schulhof und in der Turnhalle. Dort schaut die stellvertretende Schulleiterin Dana Ende zu, wie Valerio Petrache Kindern Kopfstände, Brücken und andere Figuren beibringt, die in einer Pyramide enden werden. Auch Ende sieht im Zirkusprojekt die Möglichkeit für die Mädchen und Jungen, Grenzerfahrungen zu erleben und ihr Selbstwertgefühl zu steigern.

Eltern haben beim Aufbau des Zirkuszeltes auf der Wiese hinter dem Schulhaus in Neukieritzsch geholfen. Quelle: Jens Paul Taubert

Nach zwei Jahren Corona hat die Woche in ihren Augen aber auch noch eine ganz andere wichtige Bedeutung. „Die Kinder können sozial wieder zusammenfinden, dürfen wieder alle miteinander gemeinsam arbeiten und können wieder Freude an der Schule spüren.“ Unterstützt wird das dadurch, dass die Gruppen, in denen die Schülerinnen und Schüler trainieren, nicht nur jahrgangsübergreifend gemischt sind, sondern auch über beide Schulen hinweg.

An diesem Freitag finden zwei Vorstellungen statt, in denen jeweils alle Kinder auftreten. Die am Abend, 17 bis 19 Uhr sei schon rappelvoll. Für die Vormittagsshow ab 9 Uhr gebe es noch ein paar Karten.

Von André Neumann