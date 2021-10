Neukieritzsch: Sturm zerstört Dach von Biogasanlage in Kahnsdorf

Neukieritzsch/Kahnsdorf

Eigentlich waren die Kameraden der Kahnsdorfer Feuerwehr am Donnerstagnachmittag zu einem anderen Sturmschaden unterwegs. Da sahen sie das Malheur an der Biogasanlage: Das Dach von einem der beiden großen gelben Behälter war zerstört, berichtet der stellvertretende Ortswehrleiter Sebastian Kertzscher.

„Das Dach besteht aus starker Folie, die offensichtlich gerissen ist“, sagt er. Es seien für kurze Zeit Gase entwichen, doch der Sturm habe diese schnell verteilt. Recht zügig sei eine Notabschaltung erfolgt. Mitarbeiter des Unternehmens seien vor Ort gewesen und hätten die Sache überprüft. Der Betreiber habe versichert, dass nach der Abschaltung keine Gefahr besteht, so der Vize-Wehrleiter.

Aktuell kein Handlungsbedarf

Für die Ortswehr gebe es jetzt erst einmal keinen weiteren Handlungsbedarf. Der Einsatz werde an die Gemeinde Neukieritzsch gemeldet, zu der dieser Ortsteil gehört.

Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes, bestätigt am Donnerstagabend, dass keine erhöhte Gefahrenlage besteht. „Wenn es um gefährliche Stoffe geht, werden wir umgehend informiert“, sagt sie. Das sei bislang im Fall der Kahnsdorfer Biogasanlage nicht der Fall. Die Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig hat ebenfalls keine Meldung erhalten.

Ärger seit mehr als zehn Jahren

Die zwei gelben Behälter sorgen seit mehr als zehn Jahren für Ärger. Viele Einwohner von Kahnsdorf leiden unter dem Gestank, der von den Anlagen am Ortseingang ins Dorf weht. Zwar sonderten die früher zu einer LPG gehörenden Rinderställe auch schon zu DDR-Zeiten Gerüche ab, doch mit dem Bau einer Biogasanlage und der dafür lagernden Gülle verstärkte sich das Problem. Es stinkt munter weiter, obwohl keine Tiere mehr in den Ställen stehen, ist zuletzt wieder in einer Ortschaftsratssitzung und gegenüber der Gemeindeverwaltung moniert worden.

Vielen Kahnsdorfern wäre es am liebsten, dieser Betrieb würde gänzlich aus dem Ort wegziehen. Etwa seit 2012 hatte die Gemeinde Neukieritzsch versucht, dies gemeinsam mit dem betreibenden Unternehmen Rosé Kälber GmbH voranzutreiben. Davon ist heute keine Rede mehr. Doch ein anderes Grundstück ist mittlerweile im Gespräch.

Von Claudia Carell