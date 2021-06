Neukieritzsch: Superbike-Maschine verschwunden

Neukieritzsch

Nach einem Motorrad fahndet die Polizei. Die Superbike-Maschine wurde am Dienstag in Neukieritzsch gestohlen.

Hinweise an das Bornaer Polizeirevier

Die blaue Kawasaki ZX-9R war in der Straße der Einheit in Neukieritzsch angestellt. Der Eigentümer meldete den Verlust am Dienstagnachmittag. Der Diebstahl muss sich laut Polizei unmittelbar zuvor ereignet haben. Der Wert des Zweirades wird mit 2000 Euro angegeben. Hinweise zur Tat und zum Verbleib des Motorrades an das Polizeirevier Borna (Telefonnummer 03433/2440).

Von es