Neukieritzsch: Unbekannter flieht auf gestohlenem Roller vor Polizei

Neukieritzsch

Er entkam in Richtung Deutzen: In der Nacht zum Mittwoch entzog sich ein unbekannter Fahrer eines Motorrollers auf der Regiser Straße einer Polizeikontrolle, indem er über ein Feld flüchtete. Bei der Überprüfung des Kennzeichens (559-ADE) stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Fahrzeug wohl um einen gestohlenen schwarz-roten Roller Explorer handelt, den Unbekannte Anfang Dezember aus einem Schuppen in der Kesselshainer Straße in Borna entwendeten. Nun wird nach Zeugen gesucht, die Hinweise zum Sachverhalt oder zum Tatverdächtigen machen können. Letzterer trug zuletzt eine auffällige und bunte Winterjacke.

Von lvz