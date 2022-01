Neukieritzsch: Wie das Seehaus für einen Umwelt-Ausgleich sorgen muss

Neukieritzsch/Kahnsdorf

Für die Uferbereiche rund um den Hainer See gibt es insgesamt drei Bebauungspläne. Einen für die Lagune Kahnsdorf, einen für das Nordufer mit Ferienhaussiedlung, Campingplatz und das Hafendorf, an dem bereits gebaut wird. Und einen für das Seehaus, den Strafvollzug in freien Formen am östlichen Nordufer.

Letzterer wird jetzt noch einmal angefasst und soll geändert werden. Der Neukieritzscher Gemeinderat hat gerade per einstimmig gefasstem Beschluss das Verfahren dafür eröffnet. Dabei geht es nicht um die Bebauungen mit Gebäuden für den eigentlichen Strafvollzug und die Mitarbeiter in der Nähe von Kahnsdorf.

Gegenstand der Änderung ist vielmehr eine Ausgleichsmaßnahme für Umwelteingriffe, die der Bauherr zu erbringen hat. Was aber seit dem Bau und dem Bezug des Objektes vor knapp vier Jahren offenbar noch nicht erfolgt ist.

Grundstück steht nicht mehr zur Verfügung

Es geht um die Anpflanzung einer Feldhecke, hinter der Wald entwickelt werden soll. Das ist Bestandteil des Bebauungsplanes und des Durchführungsvertrages und daher Pflicht des Bauherren, der gemeinnützigen Gesellschaft „Seehaus. Wahr. Haft. Leben“.

Grund für die Planänderung ist, dass das ursprüngliche Grundstück für Hecke und Wald nicht mehr zur Verfügung steht. Das hat nämlich der Eigentümer, die Firma Blauland, zwischenzeitlich dem „Energiepark Witznitz“ zur Verfügung gestellt. Unter diesem Namen will das Unternehmen Move On Energy zwischen der Pleiße, Kahnsdorf und dem Kahnsdorfer See einen 500 Hektar großen Solarpark errichten.

Die vorgesehene Ausgleichsmaßnahme soll nun auf einem anderen Grundstück realisiert werden. Seehaus muss sowohl alle Kosten für das Planungsverfahren als auch für die Ausgleichsmaßnahme selbst tragen, heißt es im Beschluss des Gemeinderates.

Von André Neumann