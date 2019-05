Neukieritzsch

Die Gemeinde Neukieritzsch bereitet derzeit die Bestellung von sechs Feuerwehrautos im Wert von insgesamt mehr als zwei Millionen Euro vor. Allerdings wird nur eins davon künftig zum Fuhrpark einer der Neukieritzscher Feuerwehren gehören. Die Floriansjünger des Neukieritzscher Ortsteils Lobstädt dürfen sich schon mal darauf freuen.

Die anderen TLF ( Tanklöschfahrzeug) 4000 sind für die Städte Groitzsch, Naunhof und Grimma gedacht, gleich zwei für Ortsfeuerwehren der Stadt Frohburg. Die Gemeinde Neukieritzsch hat die Aufgabe übernommen, die Sammelbestellung im Namen der fünf Kommunen auszulösen.

Freistaat Sachsen fördert mehrstufig

Auf dem Tisch hat die Mammut-Aufgabe Karsten Jockisch. Der langjährige Stadtwehrleiter von Regis-Breitingen und ehemalige Leiter des Feuerwehrtechnischen Zentrums des Landkreises Leipzig ist seit Anfang 2018 in der Gemeinde Neukieritzsch für alle Feuerwehr- und Brandschutzangelegenheiten zuständig.

Er kennt sich nicht nur mit der Feuerwehrtechnik, sondern auch mit den Bestimmungen über Fördermittel gut aus. Die Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen fördert der Freistaat Sachsen demnach mehrstufig. Für ein Auto, welches über die Ortsgrenzen hinweg zum Einsatz kommt, gibt es schon mal einen höheren Fördersatz.

Noch mehr Geld schießt der Freistaat zu, wenn gleich mehrere Autos mit einem Mal bestellt werden. Bedingung: Es müssen baugleiche Fahrzeuge sein, sagt Karsten Jockisch. Nur die Beladung mit Ausrüstung darf individuell an örtliche Bedürfnisse angepasst werden.

Neukieritzsch kümmert sich um Sammelbestellung

Weil die fünf Kommunen alle demnächst neue Tanklöschfahrzeuge brauchen, wie Jockisch sagt, habe man sich zusammengetan, und die Gemeinde Neukieritzsch habe es übernommen, die Bestellung vorzubereiten. „Ich mache das gern“, sagt der erfahrene Feuerwehrmann, „wann kann man schon mal sechs Feuerwehrfahrzeuge bestellen.“

Für die beteiligten Kommunen zahlt sich das richtig aus. Grob gerechnet bekommen die ein modernes Tanklöschfahrzeug, das Jockisch auf rund 340 000 bis 350 000 Euro taxiert, für ungefähr 85 000 Euro.

Bei den sechs Tanklöschfahrzeugen handelt es sich nicht um die erste Sammelbestellung für Feuerwehrautos im Landkreis Leipzig. Die Städte Borna, Wurzen, Groitzsch und Grimma hatten vor rund zwei Jahren bereits vier Drehleiterfahrzeuge gemeinsam bestellt.

Lobstädter müssen sich noch gedulden

Bis zum 21. Mai will Jockisch mit Hilfe der Zuarbeiten der Partner die Leistungsverzeichnisse für die Ausschreibung fertig haben. Wenn alle Ortsparlamente grünes Licht für die Sammelbestellung und die Verträge mit Neukieritzsch gegeben haben, wird ausgeschrieben. Wegen der hohen Summe, sagt Jockisch, müsse das europaweit geschehen. Die Angebote würden später in Neukieritzsch abgegeben und ausgewertet.

Der Brandschutzsachbearbeiter weiß, wie lang aktuell die Wartezeiten auf neue Feuerwehrfahrzeuge sind. Daher möchte er die Ausschreibung möglichst noch vor der Sommerpause auf den Weg bringen und dann auch den Auftrag möglichst noch in diesem Jahr vergeben. „Wenn wir Ende 2020 oder Anfang 2021 die neuen Autos bekommen, wären wir gut dran“, schaut er voraus.

Solange müssen die Lobstädter bei Einsätzen noch auf ihren 45 Jahre alten W 50 mit 2000 Litern Wasser an Bord zurückgreifen, der schon jetzt fast das gesamte Jahresbudget an Reparaturkosten verschlingt. Doch das Warten sollte sich lohnen. Der neue, auch wenn er eine 4000 im Namen trägt, soll 5000 Liter Wasser und dazu noch 500 Liter Schaum in seinen Tanks transportieren können.

Von André Neumann