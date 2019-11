Neukieritzsch braucht alle drei Grundschulstandorte

Neukieritzsch/Deutzen

Ein Schulneubau mit Turnhalle, eine Erweiterung des Hortes in der Grundschule in Lobstädt und ein Aufzug für die Grundschule in Neukieritzsch, das sind im Zusammenhang mit der Schul-Infrastruktur die Pläne der Gemeinde Neukieritzsch für die nächsten Jahre.

Darüber informierte jetzt die Arbeitsgruppe, die sich im Zusammenhang mit der Notauslagerung der Grundschule Deutzen in das Schulgebäude in Neukieritzsch gebildet hat, nach ihrem ersten Treffen. Dem Gremium gehören die Schulleiterinnen der Grundschulen Neukieritzsch und Deutzen, die Hortleiterin des Deutzener Hortes, Elternvertreterinnen beider Schulen, ein Vertreter des Ortschaftsrates von Deutzen und die Leiterin des Hauptamtes der Gemeinde Neukieritzsch an.

Werner Winkler leitet die Arbeitsgruppe zu den Schulen in Neukieritzsch

Leiter und Sprecher der Gruppe ist Werner Winkler, Gemeinderatsmitglied der Fraktion Freie Wähler/Sport aus Lobstädt. Er nennt als Ziel der Arbeitsgruppe „eine transparente und konstruktive Begleitung der zeitweiligen Notauslagerung der Grundschule ,4 Jahreszeiten’ Deutzen in die Grundschule Neukieritzsch“.

Das Schulhaus in Neukieritzsch beherbergt jetzt zwei Grundschulen. Quelle: André Neumann

Winkler bezeichnet es in einer Erklärung als eine klare Aussage der Gemeindeverwaltung und des Bürgermeisters, dass alle drei Grundschulstandorte in Neukieritzsch, Lobstädt und Deutzen notwendig seien. Aufgabe des Gemeinderates sei es, mit dem Haushalt 2020 die notwendigen Mittel für die drei Vorhaben in Deutzen, Lobstädt und Neukieritzsch zu beschließen.

Bürgermeister Thomas Hellriegel bestätigte gegenüber der LVZ die grundlegenden Ziele, die seien auch Konsens in den Gremien des Gemeinderates. Ausdrücklich sagte er, dass in Deutzen nicht über eine Sanierung gesprochen werde, sondern über einen Neubau der Schule.

Notauslagerung der Deutzener Grundschule sei keine Dauerlösung

Die Arbeitsgruppe schätzte auf ihrer Beratung die durch die Notauslagerung entstandene Situation ein. Die drei Leiterinnen der Schulen und des Deutzener Hortes würden übereinstimmend sagen, „dass alle Beteiligten um eine gute Zusammenarbeit bemüht sind, die Anfangsprobleme im Wesentlichen überwunden sind und über eine direkte Kommunikation die Alltagsprobleme auf kurzem Wege geklärt werden“, gibt Winkler wieder. Ebenso sei man sich einig, dass der jetzige Zustand keine Dauerlösung sein könne.

Denn mit der beengten Raumsituation seien sowohl in der Schule als auch für den Deutzener Hort „bisherige Qualitätsstandards verloren gegangen“, heißt es in der Erklärung. Winkler: „Weder das Inklusionskonzept der Grundschule Neukieritzsch noch das jahrgangsübergreifende Lernkonzept für die Deutzener Schüler lassen sich im bisher festgeschriebenen Umfang realisieren.“

Für die geschlossene Schule in Deutzen sieht die Gemeinde Neukieritzsch einen Neubau vor. Quelle: Julia Tonne

Unter anderem seien Ganztagsangebote (GTA) weggefallen und es gebe zu wenig Zeit für eine Hausaufgabenbetreuung für Deutzener Schüler. Deswegen gibt es jetzt Pläne, ab dem kommenden Jahr einmal pro Woche eine Hausaufgabenzeit als GTA für die erste und zweite Klasse anzubieten.

Unterstellmöglichkeit an der Bushaltestelle in Deutzen fehlt

Ärgerlich sei aus Sicht der Eltern auch eine noch fehlende Unterstellmöglichkeit für die Kinder an der Bushaltestelle in Deutzen. Der Auftrag sei am 11. Oktober ausgelöst worden, die Lieferfrist betrage acht Wochen. Laut Bauverwaltung, so Winkler, solle der Aufbau des Wartehäuschens nach Lieferung umgehend durch den Bauhof erfolgen.

Weil die „Grundschulproblematik nicht nur das Problem der Standorte Deutzen und Neukieritzsch ist“, wie es in der Erklärung der Arbeitsgruppe heißt, soll demnächst auch die Leiterin der Grundschule Lobstädt zu den Beratungen eingeladen werden. Die nächste sei für Anfang März geplant.

Bei der Vorstellung der Erklärung im Gemeinderat machte Winkler auch klar, dass die angestrebten Lösungen „nicht von heute auf morgen“ zu haben seien, die Arbeitsgruppe über einen längeren Zeitraum bestehen werde. Deswegen werde nach einem zukunftsweisenden Namen für das Gremium gesucht.

Von André Neumann