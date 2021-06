Neukieritzsch entscheidet über Elterngebühren, Kita- und Straßenbau

Neukieritzsch

In Neukieritzsch kommt am 22. Juni der Gemeinderat zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Im Festsaal des Gemeindeamtes am Schulplatz 3 geht es dann unter anderem ein weiteres Mal um den Ersatzneubau für die Kindertagesstätte in Deutzen. Jetzt soll der Auftrag für den Gerüstbau vergeben werden. Mit diesem Ortsteil beschäftigen sich die Abgeordneten auch, wenn die Planung für den Ausbau von Ernst-Thälmann-Straße, Straße am Wasserturm und Röthiger Weg auf der Tagesordnung steht.

Spannend für alle Familien mit Mädchen und Jungen in Kindergärten und Krippen wird die Bekanntgabe der neuen Elternbeiträge, die ab dem 1. August gelten sollen. Außerdem geht es um einen Bebauungsplan für eine Reit- und Bewegungshalle im Osten von Neukieritzsch.

Die öffentliche Gemeinderatssitzung beginnt am Dienstag, 18 Uhr. Am Anfang ist eine Bürgerfragestunde vorgesehen.

