Neukieritzsch

Nach zehn Jahren hat die Gemeinde Neukieritzsch jetzt eine neue Hauptsatzung. Der Gemeinderat hat das Papier auf seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich beschlossen.

Die Hauptsatzung regelt unter anderem die Rechte und Pflichten des Gemeinderates und seiner Ausschüsse sowie die Zuständigkeiten des Bürgermeisters und die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Einwohner.

Außerdem enthält sie die sogenannte Ortschaftsverfassung. Die regelt, welche Ortsteile Ortschaften sind, für die es Ortschaftsräte gibt. Darin bestand einer der Gründe, die Hauptsatzung neu zu formulieren. Erstmals seit der Eingemeindung 2014 ist jetzt der Ortschaftsrat von Deutzen darin eingeführt. Er besteht künftig aus fünf Mitgliedern.

Ortschaftsrat Deutzen hatte keine Hauptsatzung

Bisher existiert der Ortschaftsrat Deutzen nur auf Grund der Eingemeindungsvereinbarung von 2014. Weil die Hauptsatzung nicht rechtzeitig fertig war, konnte der Deutzener Ortschaftsrat nicht am 26. Mai gewählt werden. Das wird nun am 1. September, dem Tag der Landtagswahl in Sachsen, nachgeholt, so hat es der Gemeinderat ebenfalls beschlossen.

Die beiden anderen Ortsvertretungen für Lippendorf/Kieritzsch und für Lobstädt/Großzössen/Kahnsdorf sind ebenfalls ursprünglich durch die jeweiligen Eingemeindungen entstanden, standen aber schon in der bisherigen Hauptsatzung. Sie wurden am 26. Mai gewählt.

Neu ist auch, dass den Ortschaftsräten jetzt eigene Zuständigkeiten und dafür auch eigene Budgets zugebilligt werden. Zum Beispiel könnte ein Ortschaftsrat über die Nutzung öffentlicher Einrichtungen entscheiden, über die Förderung von Vereinen und über die Pflege des Ortsbildes.

Das steht schon seit Jahren so in der sächsischen Gemeindeordnung, wird aber kaum praktiziert. „Dass das so nicht gelebt wird, wissen wir“, sagte Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) im Gemeinderat. Im Detail müsse über die Aufgabenverteilung noch gesprochen werden.

Von André Neumann