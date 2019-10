Neukieritzsch lässt in Deutzen Garagen abreißen

Neukieritzsch

Die Gemeinde Neukieritzsch lässt in Deutzen einen leer stehenden und ziemlich verwilderten Garagenkomplex abreißen. Dafür hat der Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung den Auftrag an ein Unternehmen aus Frohburg vergeben. Die Kosten belaufen sich laut Angebot auf rund 60.500 Euro. Damit hatte die Firma Rank Containerdienst und Baustoffrecycling das günstigste von drei Angeboten abgegeben.

Die knapp zwei Dutzend Garagen befinden sich in Deutzen an einem Weg, der direkt neben der Pleiße verläuft, zwischen dem Gebäude mit der Filiale der Bäckerei Brand und dem Kindergarten „Kleine Strolche“. Die hintere Garagenreihe grenzt fast unmittelbar an den Container, der kürzlich für die Erweiterung des Hortes in der Kindertagesstätte aufgebaut worden war.

Warum wird Garagenhof jetzt abgerissen?

Der Vergabebeschluss wurde im Gemeinderat einstimmig gefasst. Offen blieb, was aus dem Gelände werden soll und warum der Garagenhof gerade jetzt abgerissen wird. Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU) sagte im Gemeinderat lediglich, dass das Areal eingeebnet und zunächst begrünt werden soll.

Die Frage eines Abgeordneten, was die Gemeinde mit dieser Fläche vorhat, ließ der Bürgermeister unbeantwortet. Es kann lediglich spekuliert werden, dass damit Bauland geschaffen werden soll. Möglicherweise auch für Vorhaben im Zusammenhang mit der Kindertagesstätte und der nahe gelegenen Schule.

Von André Neumann