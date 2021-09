Neukieritzsch nimmt Abstand von eigener Strukturentwicklungsgesellschaft

Neukieritzsch

Eine von Neukieritzsch ins Auge gefasste Strukturentwicklungsgesellschaft wird es in der vorgesehenen Form nicht geben. Die Gemeinde wollte damit eigene Projekte auf den Weg bringen und dafür Mittel aus dem Strukturwandelfonds aquirieren, den der Bund zur Bewältigung und Abfederung der Folgen des Kohleausstiegs aufgelegt hat. Die Absicht, dies als Kommune allein zu tun, ist bei den zuständigen Behörden und Förderstellen offenbar auf Widerstand gestoßen.

Neuer Plan: Zusammenarbeit mit Nachbarn

Jetzt soll der Gemeinderat auf seiner Sitzung am 28. September den Beschluss zur Gründung der Gesellschaft aufheben. Stattdessen ist vorgesehen, eine gemeinsame Gesellschaft für Neukieritzsch und die Städte Groitzsch, Böhlen und Zwenkau ins Leben zu rufen. Auch darüber soll der Gemeinderat entscheiden.

Mehr Geld fürs Tierheim Oellschütz

Außerdem auf der Tagesordnung: Für die Kommunale Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft Deutzen (Kowa) soll eine Geschäftsführerin bestellt werden. Und die Abgeordneten sollen die neu gewählte Leitung der Freiwilligen Feuerwehr Lobstädt bestätigen.

Weiterhin geht es um höhere Zahlungen an das Tierheim Oellschütz für die Betreuung von Fundtieren ab 2022 sowie um eine Einmalzahlung für dieses Jahr. Für das Wohngebiet Kahnsdorf-Nord soll der geänderte Bebauungsplan als Satzung beschlossen werden. Außerdem wird der geplante Radweg entlang der Staatsstraße 50 zwischen Deutzen und Borna eine Rolle spielen. Hier soll sich die Gemeinde zu den vorliegenden Planungen äußern. Darüber hinaus stehen Grundstücksangelegenheiten und ein Gestattungsvertrag mit der LMBV auf der Tagesordnung.

Bürgerfragestunde vor den Beschlüssen

Die öffentliche Sitzung beginnt am Dienstag, 18 Uhr, im Festsaal der Gemeindeverwaltung am Schulplatz 3 in Neukieritzsch. Am Anfang ist eine Bürgerfragestunde vorgesehen.

Von André Neumann