Neukieritzsch plant zwei Schulen in Lobstädt und Deutzen und eine Sporthalle

Die Gemeinde Neukieritzsch beginnt jetzt, für die Grundschulen in den Ortsteilen Nägel mit Köpfen zu machen. Für die Grundschulen in Deutzen und Lobstädt wird ein Bornaer Büro mit Vorplanungen beauftragt.

In Deutzen geht es dabei um den Neubau einer Grundschule und einer Sporthalle. Erklärtes Ziel ist es laut Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU), dass die Gemeinde sich so schnell wie möglich um Fördermittel bemüht. „Wir müssen bis zum 31. August einen Fördermittelantrag stellen und dazu auch ein paar Pläne einreichen“, sagte Hellriegel auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderates.

Gemeinde soll drei Schulstandorte erhalten

Die soll das Büro Beier und Steiner Architekten und Ingenieure aus Borna jetzt liefern. Der Gemeinderat beschloss getrennt Voruntersuchungen für den Neubau einer einzügigen Grundschule und für den Neubau einer Einfeldhalle bei dem Bornaer Büro in Auftrag zu geben.

Das jetzige Schulgebäude in Deutzen ist seit einem Jahr geschlossen. Wegen aus Sicht der Gemeinde sicherheitsrelevanter Baumängel war die Grundschule vier Jahreszeiten zu Beginn des zurückliegenden Schuljahres in das Grundschulgebäude in Neukieritzsch ausgelagert worden.

Weil der Gemeinderat festgelegt hat, dass die Gemeinde Neukieritzsch alle drei Grundschulstandorte in Neukieritzsch, in Lobstädt und in Deutzen erhalten soll, das aktuelle Deutzener Schulhaus aber in der Sanierung teurer als ein Neubau wäre, komme laut Bürgermeister nur ein Neubau in Frage. Das hatte das Gemeindeoberhaupt im Gespräch mit der LVZ gesagt.

Sporthalle war nur eingeschränkt nutzbar

Das Raumprogramm für die neue Schule soll in Varianten mit und ohne Nutzung für den Hort untersucht werden. Neben Kostenschätzungen erwartet die Gemeinde auch Unterstützung beim Beantragen der Fördermittel. Letzteres gilt auch für den Vorplanungsauftrag für eine Sporthalle. Die jetzige ist wie die Schule selbst seit einem Jahr geschlossen, war aber auch bis dahin schon veraltet und nur noch eingeschränkt nutzbar.

Der dritte Auftrag betrifft das Schulgebäude in Lobstädt. Hier geht es um eine Sanierung und zugleich um mehr Platz für Schulklassen. Dazu sollen Horträume wieder zu Klassenräumen werden, und der Hort soll eigene Räumlichkeiten bekommen. Die Untersuchung soll den nötigen Reparatur-, Sanierungs- und Instandhaltungsbedarf ermitteln sowie den Umbau des Dachgeschosses zur Nutzung für den Hort prüfen.

Drei Vorplanungen kosten 11 000 Euro

Die Planer sollen aufzeigen, wie ein Um- und Ausbau des Dachgeschosses zu bewerkstelligen wäre und das mit dem Neubau eines Hortes vergleichen. Alle drei vom Gemeinderat beschlossenen Planungsaufträge zusammen werden die Gemeinde rund 11 000 Euro kosten.

Während die Untersuchungen für den Neubau von Schule und Sporthalle in Deutzen unmittelbar in Fördermittelanträge münden sollen, sind die für das Vorhaben in Lobstädt vorerst als Beratungsgrundlage gedacht. Am 1. September werden die Mitglieder des Gemeinderates und die Verwaltung in eine Art Klausur gehen. Dann soll besprochen werden, wie die Gemeinde in den kommenden Jahren mit dem immensen Bedarf an Sanierungen und Neubau von Schulen und Kindergärten umgeht.

Für eine neue Kindertagesstätte in Deutzen läuft bereits die Planung. Für die in Lobstädt wird vermutlich auch ein Ersatzneubau benötigt. Der Bedarf an einem ganz neuen Kindergarten in Kahnsdorf könnte mit dem Wohngebiet „ Seewiesen“ entstehen, das dort erschlossen wird.

