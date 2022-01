Neukieritzsch ringt um Haltung zu Windpark-Verfahren

Neukieritzsch

Im Gemeinderat von Neukieritzsch herrscht Verunsicherung darüber, wie sich die Gemeinde im bevorstehenden Genehmigungsverfahren für den Windpark Breunsdorf verhalten soll. Dort geht es um 17 Windräder, die bei nach oben ragender Flügelspitze knapp 250 Meter hoch sind. Bauen lassen will den Park das Bergbauunternehmen Mibrag auf verfülltem Tagebaugelände westlich von Neukieritzsch. Anwohner befürchten störende und schädliche Auswirkungen.

Nach Protesten aus der Bevölkerung hat die Mibrag den ursprünglich geplanten Zuschnitt des Parkes geringfügig geändert. Von den vier am dichtesten an Neukieritzsch vorgesehenen Windrädern werden zwei weggelassen und erst später weiter im Süden aufgestellt, wenn der Tagebau dort verfüllt ist. Eine Anlage wird von Neukieritzsch weg verschoben.

Auf diese Weise wird die kürzeste Entfernung zu Wohnhäusern nicht mehr 1000 Meter, wie in Sachsen zulässig, sondern 1250 Meter betragen, zu den Wohnhäusern an der Parkarena wächst der Abstand auf gut 1600 Meter.

Tilke fordert schnelle Entscheidungen

Das Bergbauunternehmen verzichtet bis zum Bau der zwei letzten Anlagen nach eigenen Angaben für mindestens zehn Jahre auf 24,1 Gigawattstunden Stromertrag im Jahr. Diesen Kompromiss will die Mibrag jetzt verwirklichen. Nicht mehr im Dezember, wie noch kürzlich angekündigt, sondern Mitte Januar will die Mibrag den sogenannten Bimsch-Antrag für den Windpark mit vorläufig 15 Windenergieanlagen stellen, sagte Sprecher Maik Simon der LVZ. Das Verfahren läuft beim Umweltamt des Landratsamtes.

Die Grafik der Mibrag zeigt, wie die Anordnung der Windräder verändert wird und welche Auswirkungen das hat. Die beiden schwarz markierten Standorte oben rechts entfallen, die zwei Anlagen sollen später im roten Bereich im Süden aufgestellt werden. Quelle: Mibrag

Dass die frei werdende, aber für Windräder grundsätzlich vorgesehene Fläche nicht doch noch bebaut wird, will die Mibrag über eine privatrechtliche Erklärung mit der Gemeinde Neukieritzsch vereinbaren, so Simon. Gemeinderatsmitglied Horst Tilke (CDU), möchte, dass sich die Gemeinde in das Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzverordnung (BimschV) einbringt.

Weil die Mibrag zügiges Handeln angekündigt habe, so Tilke, müsse auch die Gemeinde schnell Entscheidungen treffen. Die am weitesten gehende Forderung kommt von Sebastian Ludwig (Freie Wähler/Sport). Er möchte, dass die Gemeinde mit einem selbst in Auftrag gegebenen Gutachten klären lässt, ob der Park außergewöhnliche Belastungen bringt.

Ludwig will eigenes Gutachten der Gemeinde

„Das sind wir unseren Bürgern schuldig“, meinte Ludwig. Unterstützung erhielt er von Michael Wagner (CDU). Die Gemeinde sollte Angebote für ein derartiges Gutachten einholen. Bürgermeister Thomas Hellriegel war nicht der einzige, der den Vorstoß kritisch sah. Allein schon wegen der Kosten, die auf die Gemeinde zukommen würden.

Außerdem: Was, wenn das Gutachten aussagt, der Windpark habe keine schädlichen Auswirkungen, fragte Hellriegel. Ludwigs Ansicht, dass dann der Protest nachlassen würde, teilten Hellriegel und einige andere nicht.

Tatsächlich ist nach dem Kompromissvorschlag mit den vergrößerten Entfernungen zu den Windrädern von Protesten kaum noch etwas zu hören. In einer Nachrichtengruppe betroffener Bürger herrscht nahezu Funkstille. Jens Peter, einer der Sprecher der Bürger, sagt auf LVZ-Anfrage, im Bimsch-Verfahren werde es sicher einige individuelle Einsprüche geben. Dabei, so Peter, werde das Vorhaben auf rein fachlicher Ebene bewertet.

Winkler: Gesetzesänderungen sind möglich

Werner Winkler, ebenfalls von der Fraktion Freie Wähler/Sport, empfiehlt der Gemeinde ein ganz anderes Vorgehen als den Weg des eigenen Gutachtens. Die Kommune sollte parallel mit der Mibrag über Zusagen für finanzielle oder an Projekte gebundene Zuwendungen für Neukieritzsch sprechen, die über den gesetzlich vorgesehenen Rahmen hinausgehen.

Und er machte auf eine Gefahr aufmerksam, die aus seiner Sicht den Betroffenen drohen könnte, falls das Genehmigungsverfahren in die Länge gezogen wird. „Es werden sich möglicherweise Gesetzlichkeiten ändern. Dann reden wir über andere Abstände.“ Winkler spielte damit auf die Absicht der neuen Regierung an, den Ausbau der Windenergie deutlich zu verstärken. Das könnte Gegnern von Windkraftanlagen zum Nachteil gereichen.

