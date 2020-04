Neukieritzsch rüstet Feuerwehren aus und schaut nach vorn

Neukieritzsch/Großzössen/Lobstädt

Die Freiwillige Feuerwehr im Neukieritzscher Ortsteil Lobstädt wartet geduldig auf ihr neues Feuerwehrfahrzeug. Bestellt ist ein Tanklöschfahrzeug im Wert von rund 370 000 Euro.

Unterdessen investiert die Gemeinde auch in kleineren Schritten in die Ausrüstung ihrer Feuerwehren. In einem Fall kam dabei jetzt auch eine Spende zu Hilfe. Das Recyclingunternehmen Plambeck stellte der Gemeinde Neukieritzsch für die Feuerwehren 4000 Euro zur Verfügung.

Den symbolischen Scheck hatte Betriebsleiter Ralf Kutzner schon Ende Juni vorigen Jahres im Feuerwehrgerätehaus in Großzössen übergeben – als Dank und Anerkennung für die Hilfe der Neukieritzscher Feuerwehrleute bei einem Großbrand im März 2018 und für die Zusammenarbeit danach. Kutzner war Gast in Großzössen als dort ein moderner Pick-up mit Ladefläche als Feuerwehr-Gerätewagen in Dienst gestellt wurde.

Neues Gerät erleichtert die Handarbeit

Mit dem Spendengeld ging die Gemeinde jetzt den nächsten Schritt, um die kleine Großzössener Wehr im Verbund der Neukieritzscher Wehren zu einer alle anderen unterstützenden Logistik-Abteilung zu machen. Angeschafft wurde nämlich ein manuell bedienbarer Deichselstapler. Damit können schwere Lasten aus Regalen entnommen und auf das Fahrzeug verladen werden.

Stefan Bruckmann, der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Großzössen, lädt mit dem neuen Stapler eine Materialkiste auf den Pick-up. Quelle: Karsten Jockisch

Im Gerätehaus in Großzössen, erklärt Karsten Jockisch vom Neukieritzscher Ordnungsamt, werde in Reserve Material gelagert, welches bei Einsätzen benötigt wird. Dazu würden laut Jockisch unter anderem Bindemittel, Ersatzschläuche und andere Geräte gehören. Das neue Gerät erleichtert die ansonsten schwere Handarbeit.

Wird bei einem Einsatz mehr Material benötigt, als die jeweiligen Feuerwehrfahrzeuge mitführen, bringt der Logistik-Wagen von Großzössen Nachschub. Nach dem Einsatz sorgen die Großzössener dafür, dass die Einsatzfahrzeuge wieder bestückt werden können.

Im ersten Schub 30 neue Helme

Auch in die persönliche Dienst- und Schutzausrüstung der Feuerwehrleute investiert Neukieritzsch. Unlängst wurden Kameraden in Lobstädt und in Großzössen 30 neue Helme zur Verfügung gestellt. Kostenpunkt rund 10 000 Euro.

Das, sagt Jockisch, sei nur die erste Charge einer umfangreicheren Neuanschaffung. Demnächst würden noch 120 Paar Handschuhe für unterschiedliche Einsatzzwecke in die Feuerwehren gegeben, jeweils die Hälfte für technische Hilfeleistungen, die unter anderem schnittfest sind, und hitzebeständige für Brandeinsätze.

Außerdem würden die Wehren aktuell mit 40 Paar neuer Stiefel, 14 kompletten Dienstuniformen und 20 Flammschutzhauben ausgestattet. „Möglich ist das alles nur mit Fördermitteln des Freistaates Sachsen“, betont Jockisch

Überlegungen und Pläne für größere Vorhaben

Unterdessen würden auch Planungen für weitere größere Vorhaben anlaufen. Das Gerätehaus in Lobstädt, wo Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres das neue Auto einfahren soll, benötigt Anlagen für Druckluft, für das Absaugen von Abgasen und für die Notstromversorgung.

Noch umfangreicher seien die Überlegungen für Kahnsdorf, deutet Jockisch an. Und zwar im Zusammenhang mit dem dort geplanten Wohngebiet und dem erwarteten Bevölkerungszuwachs. Möglicherweise würden für den künftig größeren Ort ein neues Feuerwehrgerätehaus und zusätzliche Einsatztechnik benötigt.

Von André Neumann