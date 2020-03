Neukieritzsch sagt Crosslauf für den Sonntag ab

Neukieritzsch

Der für diese n Sonntag, 15. März, geplante zweite Lauf der Frühjahrs-Cross-Serie in Neukieritzsch findet nicht statt. Die Abteilung Leichtathletik des Vereins Sportfreunde Neukieritzsch sagte die Veranstaltung nach Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung und dem Kreisfachverband am Freitagvormittag ab.

Abteilungsleiter Werner Winkler begründet die Absage mit der Entwicklung der Corona-Krise in den zurückliegenden 48 Stunden und mit der Forderung von Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU), alle nicht notwendigen Veranstaltungen auch unter 1000 Teilnehmer abzusagen.

Neukieritzscher Organisatoren haben etwa 500 Starter erwartet

In Neukieritzsch findet traditionell der zweite Lauf des Serien-Cross statt. Im vorigen Jahr zählten die Veranstalter rund 450 Teilnehmer aller Altersklassen. Wegen des vorhergesagten guten Wetters rechnete Winkler in diesem Jahr sogar mit noch mehr Läuferinnen und Läufern. auf der beliebten Crossstrecke in Neukieritzsch.

Dritter Lauf in Kitzscher findet ebenfalls nicht statt

Nach Absprache mit dem Ausrichter des dritten Laufes in Kitzscher teilte Winkler am Freitag auch mit, dass der ebenfalls abgesagt wird. Damit bleibt der Lauf in Böhlen in diesem Jahr der einzige der seit Jahrzehnten ausgetragenen Laufserie. Weil der Lauf in Neukieritzsch zugleich als Kreismeisterschaft gewertet wird, werde es in diesem Jahr auch keinen Kreismeister geben, bedauerte Werner Winkler.

Von André Neumann