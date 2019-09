Neukieritzsch

In Neukieritzsch soll jetzt ein künstlerisch-gestalterisches Projekt umgesetzt werden, für das die Entwürfe seit über fünf Jahren in der Schublade beziehungsweise im Regal liegen. Es geht um eine Figurengruppe, die eigentlich einmal den Kreisverkehr im Norden von Neukieritzsch verschönern sollte.

Rückblick: Bis 2013 war die nördliche Ortsausfahrt von Neukieritzsch, die auf die B 176 stößt, eine Ampelkreuzung. Als die Bundesstraße wegen des voranschreitenden Tagebaus eine neue Trasse bekam, wurde die Kreuzung durch den heutigen Kreisverkehr ersetzt. Rund ein Jahr später wurde in der Bürgerstiftung „Lebendige Gemeinde Neukieritzsch“ die Idee geboren, die Mittelinsel des Kreisverkehrs zu gestalten. Dazu rief die Stiftung damals einen Gestaltungswettbewerb aus.

Hort Lobstädt hat Wettbewerb gewonnen

Gewonnen hatte den der Hort Lobstädt, der sogar mehrere Vorschläge einreichte. Der Siegerentwurf ist eine Skulpturengruppe, die auf das Logo der Stiftung zurückgeht: Zwei Figuren umtanzen einen Baum, acht Säulen symbolisieren die zur Gemeinde gehörenden Orte Neukieritzsch, Breunsdorf, Deutzen, Großzössen, Kahnsdorf, Kieritzsch, Lippendorf und Lobstädt.

Mit diesem Modell hatte der Hort Neukieritzsch im Jahr 2014 den von der Stiftung ausgeschriebenen Wettbewerb gewonnen. Quelle: André Neumann

Die Realisierung ließ auf sich warten. Zuletzt war klar, dass die Gruppe auf dem Kreisverkehr nicht gebaut werden kann. Doch nun nährt sich am 1. Dezember der zehnjährige Gründungstag der Stiftung, was laut Bürgermeister und Stiftungsvorstand Thomas Hellriegel ( CDU) ein guter Zeitpunkt wäre, das Projekt umzusetzen. Die Stiftung hatte deshalb schon Anfang des Jahres 9500 Euro für den Bau der Figurengruppe bereit gestellt.

Vergabe der Aufträge für die Figuren im Gemeinderat nicht unumstritten

Dennoch war die Vergabe der Aufträge für die Figuren im Gemeinderat nicht unumstritten. Was auch am jetzt gewählten Standort liegt. Das Identität stiftende Kunstwerk soll nun am Schulplatz zwischen Turnhalle und Begegnungszentrum errichtet werden, etwa dort, wo sich schon jetzt ein kleines Rondell befindet.

Deswegen regte sich Widerstand vor allem bei der Fraktion Freie Wähler/Sport. Die befürchten, hier werde der zweite Schritt vor dem ersten gemacht, wie Sebastian Ludwig sagte. Hintergrund: Turnhalle und Begegnungszentrum, die das Grundstück einrahmen, könnten in naher oder ferner Zukunft saniert werden, dann würde die Figurengruppe im Weg stehen.

Der Entwurf für die Figurengruppe lehnt sich an das Logo der Stiftung „Lebendige Gemeinde Neukieritzsch“ an. Quelle: André Neumann

Dieser Argumentation schloss sich auch Hella Hallert (Linke) an. Zugleich betonte sie: Der Vorschlag komme von Kindern, die jetzt schon gar nicht mehr den Lobstädter Hort besuchen. „Es ist nicht gut, denen nicht zeitnah ein Ergebnis zu präsentieren“, mahnte sie.

Seitens der Verwaltung meinten Bauamtsleiter René Hertzsch und der Bürgermeister, der Standort sei etwas näher an die Straße herangerückt und weg von den Gebäuden. Die Gruppe würde spätere Bauarbeiten an den Gebäuden nicht behindern.

Porphyrteile der Figuren fertigt Kahnsdorfer Betrieb an

Mit zwei Gegenstimmen und Enthaltungen beschloss der Gemeinderat mehrheitlich die drei Auftragsvergaben. Die Porphyrteile der Figuren fertigt der Kahnsdorfer Betrieb Steinzeitfragment Kermelk an, die Teile aus Edelstahl die Firma Schneider aus Neukieritzsch. Den Auftrag für die Außenanlagen bekommt ein Unternehmen aus Borna.

Dazu gehört auch der zentrale Baum. Der war im ursprünglichen Modell ein künstlicher, soll jetzt aber ein echter Schwarzdorn werden. Ein Baum, der gut mit den Bedingungen in Städten zurecht komme, wie Claus Bruncke vom Vorstand der Stiftung sagte.

Weil die Gesamtsumme den Förderbetrag der Stiftung übersteigt, übernimmt die Gemeinde einen Anteil an den Kosten.

Von André Neumann